***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 21:47
***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 452.050.000 352.828 476.954.600 -676.741 -397.022.172 -54.329.430 210.910.806 -24 477.329.061
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-54.329.430 54.329.430 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-64.371.344 -64.371.344 5 -64.371.339
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-264.065 -264.065 -264.065
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
622.076.000 622.076.000 622.076.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 452.050.000 352.828 622.076.000 476.954.600 -940.806 -451.351.602 -64.371.344 1.034.769.676 -19 1.034.769.657
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
537.500.000 352.828 1.013.580.600 -1.171.259 -451.351.602 46.974.109 1.145.884.676 -864 1.145.883.812
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
863.553 863.553 863.553
Transferler
46.974.109 -46.974.109 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-21.903.793 -21.903.793 864 -21.902.929
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
200.361 200.361 200.361
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 537.500.000 352.828 1.013.580.600 -970.898 -403.513.940 -21.903.793 1.125.044.797 0 1.125.044.797
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-148.792.105 -536.111.371
Dönem Karı (Zararı)
-21.903.793 -64.371.340
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-21.903.793 -64.371.340
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
160.954.425 108.010.650
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14-15 22.566.387 22.347.058
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
995.275 906.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 995.275 906.545
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
108.746.515 82.385.972
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 112.553.120 73.862.678
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -8.315.173 -2.011.144
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 4.508.568 10.534.438
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -147.550
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 -147.550
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 15.241.541 5.334.636
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15.241.541 5.334.636
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 13.404.707 -2.816.011
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
29 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-286.592.040 -578.969.302
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -76.547.607 295.281
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -121.562.232 -3.851.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.851.449
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -390.410.936 -433.342.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-433.342.365
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 13.625.417 22.388.762
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 420.483.691 -8.853.711
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.853.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 707.871 -61.331
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -303.980.165 -139.616.357
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-139.616.357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
171.091.921 -15.928.132
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-105.663.049 -53.585.856
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
276.754.970 37.657.724
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-147.541.408 -535.329.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -1.250.697
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-781.379
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-75.776.676 -11.071.642
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 280.043
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 280.043
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.830.353 -6.180.455
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -38.830.353 -6.139.579
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 0 -40.876
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 43.822.634
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-80.768.957 -5.171.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
175.562.175 583.003.629
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 622.076.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
622.076.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
21 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
287.250.878 34.790.307
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 287.250.878 34.790.307
Ödenen Faiz
26 -112.553.120 -73.862.678
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
864.417 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.006.606 35.820.616
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.006.606 35.820.616
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 319.163.862 105.254.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
270.157.256 141.074.910
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 270.157.256 319.163.862
Finansal Yatırımlar
6 77.816.166 1.268.559
Ticari Alacaklar
300.754.210 183.700.546
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 6.252.305 11.992.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 294.501.905 171.708.185
Diğer Alacaklar
791.364.482 400.953.546
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 787.052.278 395.852.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.312.204 5.100.792
Stoklar
10 612.099.726 625.725.143
Peşin Ödenmiş Giderler
187.640.292 74.351.125
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28 1.944 1.944
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 187.638.348 74.349.181
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 317.828 396.157
Diğer Dönen Varlıklar
101.587.281 111.506.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 101.587.281 111.506.034
ARA TOPLAM
2.341.737.241 1.717.064.972
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.341.737.241 1.717.064.972
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 70.000.000 70.000.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 0 15.241.541
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 818.689.734 876.981.251
Maddi Duran Varlıklar
14 203.217.615 172.413.873
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 139.934.708 59.165.751
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 579.224 650.117
Peşin Ödenmiş Giderler
3.623.772 1.252.808
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.623.772 1.252.808
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 61.415.057 63.533.045
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.297.460.110 1.259.238.386
TOPLAM VARLIKLAR
3.639.197.351 2.976.303.358
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
998.927.794 716.531.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
998.927.794 716.531.011
Banka Kredileri
7 961.698.020 708.839.700
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 18.457.333 7.691.311
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 18.772.441 0
Ticari Borçlar
518.490.821 106.322.303
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 385.184.573 60.301
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 133.306.248 106.262.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.932.968 1.225.097
Diğer Borçlar
325.310.818 629.290.983
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 318.415.617 625.928.163
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.895.201 3.362.820
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
506.919.145 230.167.608
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 59.582.745 59.848.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 447.336.400 170.318.788
Kısa Vadeli Karşılıklar
967.204 551.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 967.204 551.655
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.964 9.531
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 12.964 9.531
ARA TOPLAM
2.352.561.714 1.684.098.188
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.352.561.714 1.684.098.188
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
131.075.969 126.221.874
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
131.075.969 126.221.874
Banka Kredileri
7 0 69.541.744
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 131.075.969 56.680.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 668.277 1.606.396
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 29.846.594 18.493.088
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
161.590.840 146.321.358
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.514.152.554 1.830.419.546
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.125.044.797 1.145.884.676
Ödenmiş Sermaye
21 537.500.000 537.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
352.828 352.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.013.580.600 1.013.580.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-970.898 -1.171.259
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-970.898 -1.171.259
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -970.898 -1.171.259
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -403.513.940 -451.351.602
Net Dönem Karı veya Zararı
-21.903.793 46.974.109
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -864
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.125.044.797 1.145.883.812
TOPLAM KAYNAKLAR
3.639.197.351 2.976.303.358
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 307.807.925 158.389.932
Satışların Maliyeti
22 -122.302.721 -49.687.533
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
185.505.204 108.702.399 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
185.505.204 108.702.399 0 0
Genel Yönetim Giderleri
23 -104.566.072 -55.388.428
Pazarlama Giderleri
23 -27.767.017 -8.903.188
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 2.685.589.281 962.402.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -2.726.122.516 -1.017.309.151
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.638.880 -10.495.927 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 123.983.877 59.238.935
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -31.480.166 -36.683.528
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -5.334.636
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
105.142.591 6.724.844 0 0
Finansman Giderleri
26 -113.641.677 -73.912.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.499.086 -67.187.351 0 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.404.707 2.816.011
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -13.404.707 2.816.011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.903.793 -64.371.340 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.903.793 -64.371.340 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 4
Ana Ortaklık Payları
-21.903.793 -64.371.344
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
200.361 -264.065
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
200.361 -264.065
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
267.148 -352.087
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-66.787 88.022
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
200.361 -264.065
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.703.432 -64.635.405 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-21.703.432 -64.635.405
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057374
BIST