***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 452.050.000 352.828 476.954.600 -676.741 -397.022.172 -54.329.430 210.910.806 -24 477.329.061Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-54.329.430 54.329.430 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-64.371.344 -64.371.344 5 -64.371.339Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-264.065 -264.065 -264.065Sermaye ArttırımıSermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı622.076.000 622.076.000 622.076.000Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21 452.050.000 352.828 622.076.000 476.954.600 -940.806 -451.351.602 -64.371.344 1.034.769.676 -19 1.034.769.657Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler537.500.000 352.828 1.013.580.600 -1.171.259 -451.351.602 46.974.109 1.145.884.676 -864 1.145.883.812Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar863.553 863.553 863.553Transferler46.974.109 -46.974.109 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)-21.903.793 -21.903.793 864 -21.902.929Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)200.361 200.361 200.361Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21 537.500.000 352.828 1.013.580.600 -970.898 -403.513.940 -21.903.793 1.125.044.797 0 1.125.044.797Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-148.792.105 -536.111.371Dönem Karı (Zararı)-21.903.793 -64.371.340Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-21.903.793 -64.371.340Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler160.954.425 108.010.650Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14-15 22.566.387 22.347.058Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler995.275 906.545Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 995.275 906.545Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler108.746.515 82.385.972Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 112.553.120 73.862.678Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -8.315.173 -2.011.144Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 4.508.568 10.534.438Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -147.550Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17 0 -147.550Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 15.241.541 5.334.636İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler15.241.541 5.334.636Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 13.404.707 -2.816.011Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler29 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-286.592.040 -578.969.302Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -76.547.607 295.281Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -121.562.232 -3.851.449İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.851.449Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -390.410.936 -433.342.365İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-433.342.365Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 13.625.417 22.388.762Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 420.483.691 -8.853.711İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-8.853.711Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 707.871 -61.331Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -303.980.165 -139.616.357İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-139.616.357İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler171.091.921 -15.928.132Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-105.663.049 -53.585.856Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)276.754.970 37.657.724Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-147.541.408 -535.329.992Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -1.250.697Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-781.379YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-75.776.676 -11.071.642Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 280.043Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 280.043Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-38.830.353 -6.180.455Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -38.830.353 -6.139.579Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 0 -40.876Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 43.822.634Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-80.768.957 -5.171.230FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI175.562.175 583.003.629Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 622.076.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri622.076.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri21 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları287.250.878 34.790.307Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 287.250.878 34.790.307Ödenen Faiz26 -112.553.120 -73.862.678Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)864.417 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-49.006.606 35.820.616NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-49.006.606 35.820.616DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 319.163.862 105.254.294DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ270.157.256 141.074.910Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 270.157.256 319.163.862Finansal Yatırımlar6 77.816.166 1.268.559Ticari Alacaklar300.754.210 183.700.546İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 6.252.305 11.992.361İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 294.501.905 171.708.185Diğer Alacaklar791.364.482 400.953.546İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 787.052.278 395.852.754İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 4.312.204 5.100.792Stoklar10 612.099.726 625.725.143Peşin Ödenmiş Giderler187.640.292 74.351.125İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler28 1.944 1.944İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 187.638.348 74.349.181Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29 317.828 396.157Diğer Dönen Varlıklar101.587.281 111.506.034İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 101.587.281 111.506.034ARA TOPLAM2.341.737.241 1.717.064.972TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.341.737.241 1.717.064.972DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 70.000.000 70.000.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 0 15.241.541Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 818.689.734 876.981.251Maddi Duran Varlıklar14 203.217.615 172.413.873Kullanım Hakkı Varlıkları16 139.934.708 59.165.751Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 579.224 650.117Peşin Ödenmiş Giderler3.623.772 1.252.808İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 3.623.772 1.252.808Ertelenmiş Vergi Varlığı29 61.415.057 63.533.045TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.297.460.110 1.259.238.386TOPLAM VARLIKLAR3.639.197.351 2.976.303.358KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar998.927.794 716.531.011İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar998.927.794 716.531.011Banka Kredileri7 961.698.020 708.839.700Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 18.457.333 7.691.311Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 18.772.441 0Ticari Borçlar518.490.821 106.322.303İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 385.184.573 60.301İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 133.306.248 106.262.002Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 1.932.968 1.225.097Diğer Borçlar325.310.818 629.290.983İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28 318.415.617 625.928.163İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 6.895.201 3.362.820Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)506.919.145 230.167.608İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28 59.582.745 59.848.820İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 447.336.400 170.318.788Kısa Vadeli Karşılıklar967.204 551.655Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 967.204 551.655Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.964 9.531İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 12.964 9.531ARA TOPLAM2.352.561.714 1.684.098.188TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.352.561.714 1.684.098.188UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar131.075.969 126.221.874İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar131.075.969 126.221.874Banka Kredileri7 0 69.541.744Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar7 131.075.969 56.680.130Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 668.277 1.606.396Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 29.846.594 18.493.088TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER161.590.840 146.321.358TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.514.152.554 1.830.419.546ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.125.044.797 1.145.884.676Ödenmiş Sermaye21 537.500.000 537.500.000Sermaye Düzeltme Farkları352.828 352.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 1.013.580.600 1.013.580.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-970.898 -1.171.259Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-970.898 -1.171.259Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -970.898 -1.171.259Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -403.513.940 -451.351.602Net Dönem Karı veya Zararı-21.903.793 46.974.109Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 -864TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.125.044.797 1.145.883.812TOPLAM KAYNAKLAR3.639.197.351 2.976.303.358Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 307.807.925 158.389.932Satışların Maliyeti22 -122.302.721 -49.687.533TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)185.505.204 108.702.399 0 0BRÜT KAR (ZARAR)185.505.204 108.702.399 0 0Genel Yönetim Giderleri23 -104.566.072 -55.388.428Pazarlama Giderleri23 -27.767.017 -8.903.188Araştırma ve Geliştirme GiderleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 2.685.589.281 962.402.441Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -2.726.122.516 -1.017.309.151ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.638.880 -10.495.927 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 123.983.877 59.238.935Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -31.480.166 -36.683.528Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 -5.334.636FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)105.142.591 6.724.844 0 0Finansman Giderleri26 -113.641.677 -73.912.195SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-8.499.086 -67.187.351 0 0Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.404.707 2.816.011Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -13.404.707 2.816.011SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-21.903.793 -64.371.340 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-21.903.793 -64.371.340 0 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 4Ana Ortaklık Payları-21.903.793 -64.371.344Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar200.361 -264.065Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler200.361 -264.065Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi267.148 -352.087Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-66.787 88.022Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)200.361 -264.065TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-21.703.432 -64.635.405 0 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-21.703.432 -64.635.405http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057374BIST