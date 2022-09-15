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***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.09.2022 14:37
***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından çıkarılan TRSERYP12313 ISIN kodlu 11.01.2023 vadeli özel sektör tahvilinin 15 gün erken ödenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvuru ve onay için yönetim kurulu kararı almıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063319


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Altın Gr. 990 990 -5,16  
Cumhuriyet 6.685 6.786 -46,00  
Tam 6.702 6.773 -19,00  
Yarım 3.266 3.311 -10,00  
Çeyrek 1.638 1.655 -5,00  
Gümüş.Ons 19,50 19,52 -0,12  
Gümüş Gr. 11,45 11,48 -0,05  
B. Petrol 91,25 91,25 -2,85  
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