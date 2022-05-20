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***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz

20.05.2022 17:14
***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası


***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSERYPK2216 ISIN kodlu 1092 gün vadeli tahvilinin 17 Kasım 2022 Perşembe tarihli 5. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 125.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 125.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSERYPK2216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 20.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 21.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 7,8 15,64 16,26 9.750.000 Evet
2 19.11.2020 18.11.2020 19.11.2020 6,8 13,8 14,28 8.600.000 Evet
3 20.05.2021 18.05.2021 20.05.2021 8,57 17,19 17,93 10.712.500 Evet
4 18.11.2021 17.11.2021 18.11.2021 10,67 21,4 22,55 13.337.500 Evet
5 19.05.2022 18.05.2022 20.05.2022 10,49 21,04 22,15 13.112.500 Evet
6 17.11.2022 16.11.2022 17.11.2022 14,68 29,44 31,61
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER B 26.10.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRSERYPK2216 ISIN kodlu 1092 gün vadeli tahvilinin 17 Kasım 2022 Perşembe tarihli 5. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031509


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Çeyrek 1.504 1.539 -9,75  
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