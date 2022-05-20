***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz









***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSERYPK2216 ISIN kodlu 1092 gün vadeli tahvilinin 17 Kasım 2022 Perşembe tarihli 5. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 125.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 125.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 17.11.2022Vade (Gün Sayısı) 1.092Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSERYPK2216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 20.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 20.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 21.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 21.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 7,8 15,64 16,26 9.750.000 Evet2 19.11.2020 18.11.2020 19.11.2020 6,8 13,8 14,28 8.600.000 Evet3 20.05.2021 18.05.2021 20.05.2021 8,57 17,19 17,93 10.712.500 Evet4 18.11.2021 17.11.2021 18.11.2021 10,67 21,4 22,55 13.337.500 Evet5 19.05.2022 18.05.2022 20.05.2022 10,49 21,04 22,15 13.112.500 Evet6 17.11.2022 16.11.2022 17.11.2022 14,68 29,44 31,61Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-ER B 26.10.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRSERYPK2216 ISIN kodlu 1092 gün vadeli tahvilinin 17 Kasım 2022 Perşembe tarihli 5. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031509BIST