***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz
01.06.2022 16:36
***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSERYPK2224 ISIN kodlu 1092 gün vadeli tahvilinin 30 Kasım 2022 Çarşamba tarihli 6. Kupon (son) faiz oranı %14,50 olarak belirlenmesi ve 5. Kupon ödemesinin yapıldığının bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSERYPK2224
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 03.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.06.2020 02.06.2020 03.06.2020 7,89 15,82 16,45 9.862.500 Evet
2 02.12.2020 01.12.2020 02.12.2020 6,34 12,7148 13,1202 7.925.000 Evet
3 02.06.2021 01.06.2021 02.06.2021 8,63 17,31 18,06 10.787.500 Evet
4 01.12.2021 30.11.2021 01.12.2021 10,98 22,02 23,24 13.725.000 Evet
5 01.06.2022 31.05.2022 01.06.2022 11,92 23,91 25,34 14.900.000 Evet
6 30.11.2022 29.11.2022 30.11.2022 14,5 29,08 31,2
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.11.2022 29.11.2022 30.11.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER B 26.10.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
TRSERYPK2224 ISIN kodlu 1092 gün vadeli tahvilinin 30 Kasım 2022 Çarşamba tarihli 6. Kupon (son) faiz oranı %14,50 olarak belirlenmesi ve 5. Kupon ödemesinin yapıldığının bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033940
BIST