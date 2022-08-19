***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/08/2022Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi16/08/2022Karar Sayısı2022-12Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıKARAR NO : 2022-12KARAR TARİHİ : 16.08.2022TOPLANTIYA KATILANLAR : Nurettin EroğluŞahin EroğluÜmmet EroğluGündem : 19.08.2022 tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş Faaliyet Raporu ve Finansal Rapora ilişkin Sorumluluk Beyanının oluşturulmasıŞirket merkezinde yukarıda yer verilen tarihte toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri anılan gündem gereğince aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır. Bu çerçevede:19.08.2022 tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) aşağıda (Ek-1) olarak yer verilen şekli ile Sorumluluk Beyanının yayınlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanı Başkan VekiliNURETTİN EROĞLU ŞAHİN EROĞLUÜyeÜMMET EROĞLUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057378BIST