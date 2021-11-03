***ERSU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
03.11.2021 18:57
***ERSU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, Ersu Meyve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU.E) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 04/11/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
ERTAN KARAMAN
26348080
Tedbirin uygulanacağı son tarih 03/12/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974599
BIST
11:411.568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 21,10
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.572
En Düşük
1.562
11:419,6864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0457
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7196
En Düşük
9,6257
11:4111,2102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0096
|Açılış
|: 11,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2804
En Düşük
11,1804
11:41553,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,81
|Açılış
|: 553,30
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,34
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler11:41
|HLGYO
|2,88
|47.371.043
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|203.062
|% 9,89
|
|PRKAB
|27,12
|82.711.755
|% 9,80
|
|SNPAM
|14,87
|73.398
|% 8,54
|
|PAMEL
|58,40
|4.993.311
|% 8,15
|
|BASGZ
|28,04
|8.229.095
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|17.778.555
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,68
|144.450.569
|% -7,51
|
|RODRG
|14,83
|2.420.220
|% -7,43
|
|CANTE
|12,09
|34.917.429
|% -7,00
|
|THYAO
|16,68
|1.580.110.909
|% 7,06
|
|GARAN
|10,49
|950.590.392
|% 1,06
|
|TSKB
|1,55
|380.516.451
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,30
|332.856.959
|% 0,69
|
|ISCTR
|6,02
|288.109.120
|% 1,01
|
|TSKB
|1,55
|380.516.451
|% 3,33
|
|SKBNK
|1,10
|136.035.419
|% 0,92
|
|THYAO
|16,68
|1.580.110.909
|% 7,06
|
|YKBNK
|2,93
|276.592.288
|% 1,74
|
|GARAN
|10,49
|950.590.392
|% 1,06
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6853
|9,6864
|% 0,47
|
|Euro
|11,2034
|11,2102
|% 0,09
|
|Sterlin
|13,1753
|13,2414
|% 0,17
|
|Frank
|10,5639
|10,6276
|% 0,32
|
|Riyal
|2,5749
|2,5878
|% 0,51
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,62
|
|Altın Gr.
|553
|553
|4,22
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,66
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,05
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|0,60
|