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***ERSU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

03.11.2021 18:57



***ERSU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [ERSU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, Ersu Meyve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU.E) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 04/11/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
                       
         
Yatırımcı  Adı  ve Soyadı
 
         
MKK  Sicil  Numarası
 

    ERTAN  KARAMAN
    26348080

 
Tedbirin uygulanacağı son tarih 03/12/2021'dir.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974599


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