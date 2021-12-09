***ERSU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***ERSU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ERSU]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Ersu Meyve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU.E) payında 10/12/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmenin Yasaklanması" önleyici tedbiri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 07/01/2022'dir. Ayrıca Yönerge'nin 5. Maddesi çerçevesinde, ERSU payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 10/12/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil Numarası RUKEN GÜLERYÜZ 46540574 BEKİR AKBAŞ 44824835 HÜLYA ÖZTUNÇ 42358465 Tedbirin uygulanacağı son tarih 07/01/2022'dirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982486BIST