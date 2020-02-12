***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.02.2020 10:05
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818536
BIST
11:37120.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 360,17
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
120.274
En Düşük
119.229
11:376,0302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,0260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0428
En Düşük
6,0002
11:376,5877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,5999
En Düşük
6,5491
11:37302,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,98
|Açılış
|: 302,49
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
304,04
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,08
|148.730.951
|% 19,13
|
|QNBFB
|59,00
|600.620
|% 14,01
|
|ESCOM
|3,94
|26.979.601
|% 12,57
|
|GARFA
|5,48
|11.766.498
|% 12,53
|
|EMNIS
|2,17
|5.447
|% 9,60
|
|UFUK
|4,41
|56.153
|% -9,82
|
|TRCAS
|3,81
|235.695.571
|% -7,52
|
|RALYH
|7,20
|7.877
|% -7,10
|
|KRTEK
|3,58
|1.295.284
|% -4,79
|
|IHGZT
|4,30
|48
|% -4,02
|
|ASELS
|26,40
|1.037.984.684
|% 6,62
|
|THYAO
|14,42
|707.867.986
|% 0,84
|
|TRCAS
|3,81
|235.695.571
|% -7,52
|
|ODAS
|2,16
|156.338.939
|% 0,00
|
|ARDYZ
|13,08
|148.730.951
|% 19,13
|
|IHLGM
|1,32
|122.532.931
|% -1,49
|
|ODAS
|2,16
|156.338.939
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,63
|99.066.562
|% -1,21
|
|TRCAS
|3,81
|235.695.571
|% -7,52
|
|ALBRK
|1,65
|87.583.979
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7957
|7,8348
|% 0,28
|
|Frank
|6,1554
|6,1924
|% 0,18
|
|Riyal
|1,6028
|1,6109
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.563
|1.563
|-5,55
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,54
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|1,33
|