***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2020 10:08
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818979
BIST
12:01121.059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 518,14
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
121.038
12:016,0614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0198
|Açılış
|: 6,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0630
En Düşük
6,0344
12:016,5735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0188
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5749
En Düşük
6,5408
12:01307,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,74
|Açılış
|: 307,03
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,25
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|12,74
|5.655.141
|% 14,98
|
|ARDYZ
|17,94
|193.306.510
|% 13,54
|
|GSRAY
|2,72
|367.718.862
|% 13,33
|
|ISYAT
|2,94
|69.106.812
|% 13,08
|
|ISGYO
|2,31
|379.617.660
|% 11,59
|
|TUKAS
|12,40
|2.066.556
|% -18,74
|
|RHEAG
|2,12
|19.783.987
|% -9,79
|
|QNBFB
|50,80
|579.103
|% -8,96
|
|OZBAL
|2,40
|8.115.331
|% -8,40
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|THYAO
|14,94
|709.900.681
|% -0,33
|
|ASELS
|29,04
|496.815.433
|% 2,91
|
|ISGYO
|2,31
|379.617.660
|% 11,59
|
|GSRAY
|2,72
|367.718.862
|% 13,33
|
|ISFIN
|4,48
|301.564.592
|% 2,05
|
|ISGYO
|2,31
|379.617.660
|% 11,59
|
|GSRAY
|2,72
|367.718.862
|% 13,33
|
|CEMAS
|1,24
|132.965.468
|% 2,48
|
|PETKM
|4,13
|298.489.417
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,90
|204.200.299
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8690
|7,9085
|% 0,10
|
|Frank
|6,1495
|6,1866
|% 0,07
|
|Riyal
|1,6098
|1,6178
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,52
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,61
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|56,42
|56,42
|0,08
|