***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2020 10:34
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819386
BIST
15:15120.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 840,39
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
15:156,0483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0060
|Açılış
|: 6,0460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
15:156,5555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0056
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
15:15307,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,52
|Açılış
|: 307,57
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,22
|63.418.264
|% 19,11
|
|TSPOR
|5,39
|217.791.184
|% 15,67
|
|GSRAY
|3,31
|733.464.680
|% 14,93
|
|EDIP
|2,51
|42.268.866
|% 11,06
|
|GUBRF
|17,28
|188.411.057
|% 10,70
|
|ARDYZ
|16,30
|30.467.407
|% -9,44
|
|ERBOS
|24,92
|15.119.874
|% -9,32
|
|HUBVC
|39,80
|48.335.511
|% -7,83
|
|QNBFB
|48,90
|1.448.439
|% -7,47
|
|ARSAN
|4,92
|8.411.688
|% -7,34
|
|ASELS
|29,16
|1.600.564.795
|% 0,28
|
|THYAO
|15,24
|1.379.659.425
|% 2,35
|
|GSRAY
|3,31
|733.464.680
|% 14,93
|
|ODAS
|2,26
|560.530.758
|% 5,12
|
|TUPRS
|112,60
|385.355.124
|% 2,36
|
|ODAS
|2,26
|560.530.758
|% 5,12
|
|GSRAY
|3,31
|733.464.680
|% 14,93
|
|KARSN
|1,92
|186.977.363
|% -2,54
|
|BJKAS
|2,94
|283.622.321
|% 2,08
|
|THYAO
|15,24
|1.379.659.425
|% 2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8492
|7,8886
|% -0,34
|
|Frank
|6,1354
|6,1724
|% -0,09
|
|Riyal
|1,6076
|1,6156
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,26
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.025
|2.076
|-4,95
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,39
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,22
|57,22
|-0,11
|