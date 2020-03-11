***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 12:39
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826895
BIST
12:38102.229
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 1.166,72
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
12:386,1658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,1660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
12:386,9716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,9640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
12:38328,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,24
|Açılış
|: 328,83
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|127.683.913
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|26.533.775
|% 19,79
|
|SELEC
|7,36
|49.199.036
|% 19,67
|
|DEVA
|9,90
|90.640.244
|% 19,42
|
|ECZYT
|10,87
|52.251.775
|% 18,28
|
|OYAYO
|4,78
|588.662
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.512.200
|% -14,74
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|ASELS
|25,72
|472.999.471
|% -0,69
|
|THYAO
|10,03
|336.672.038
|% 0,60
|
|GARAN
|9,45
|176.014.271
|% 1,07
|
|TSPOR
|4,42
|151.084.204
|% -7,34
|
|GSRAY
|2,53
|131.267.264
|% -1,56
|
|ODAS
|1,66
|125.075.039
|% -3,49
|
|IHLGM
|1,17
|75.398.450
|% -1,68
|
|CEMAS
|0,97
|58.930.419
|% -3,00
|
|GSRAY
|2,53
|131.267.264
|% -1,56
|
|YKBNK
|2,30
|112.471.600
|% 1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9689
|8,0089
|% 0,53
|
|Frank
|6,5608
|6,6004
|% 0,57
|
|Riyal
|1,6372
|1,6454
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|9,41
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,14
|
|Cumhuriyet
|2.176
|2.209
|15,00
|
|Tam
|2.168
|2.222
|12,52
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,06
|
|Çeyrek
|526
|537
|3,03
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|17,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|36,64
|36,64
|-0,58
|