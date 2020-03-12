***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 14:48
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827454
BIST
15:1395.909
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -5.057,17
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.675
15:136,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0444
|Açılış
|: 6,2540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2590
En Düşük
6,2064
15:137,0174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,0270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
15:13327,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,47
|Açılış
|: 327,13
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
324,78
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.979.018
|% 20,00
|
|SELEC
|8,85
|141.951.364
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.068.382
|% 19,83
|
|DEVA
|11,91
|205.348.860
|% 19,82
|
|ECILC
|4,78
|276.577.539
|% 19,80
|
|HUBVC
|16,00
|53.855.331
|% -20,00
|
|IHEVA
|2,55
|6.508.221
|% -19,81
|
|ALCTL
|13,00
|18.178.971
|% -19,80
|
|TSPOR
|3,45
|160.744.485
|% -19,77
|
|TUCLK
|3,02
|6.000.786
|% -19,68
|
|ASELS
|24,72
|574.703.043
|% -5,50
|
|THYAO
|8,84
|432.814.736
|% -8,01
|
|ECILC
|4,78
|276.577.539
|% 19,80
|
|GARAN
|8,90
|248.646.502
|% -7,10
|
|MGROS
|21,60
|224.632.520
|% -6,01
|
|IHLGM
|0,96
|134.651.756
|% -14,29
|
|ODAS
|1,36
|145.618.838
|% -15,53
|
|CEMAS
|0,77
|60.885.406
|% -16,30
|
|EKGYO
|1,16
|87.091.232
|% -6,45
|
|KARSN
|1,38
|105.493.787
|% -10,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9424
|7,9822
|% 0,04
|
|Frank
|6,6423
|6,6823
|% 0,72
|
|Riyal
|1,6601
|1,6684
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.619
|-16,23
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.160
|2.193
|-30,00
|
|Tam
|2.155
|2.210
|-24,26
|
|Yarım
|1.041
|1.069
|-11,73
|
|Çeyrek
|522
|534
|-5,87
|
|Gümüş.Ons
|16,25
|16,28
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|33,68
|33,68
|-2,11
|