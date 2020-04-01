***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 13:26
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833787
BIST
15:1388.749
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -895,08
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
15:136,6726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0576
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6726
En Düşük
6,6108
15:137,2924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
15:13340,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 4,24
|Açılış
|: 340,02
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.286.408
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,13
|19.171.531
|% -9,80
|
|GEDIK
|17,28
|12.952.782
|% -9,48
|
|RTALB
|5,20
|12.842.711
|% -8,77
|
|YBTAS
|4.575,00
|132.261
|% -8,53
|
|PEKGY
|2,47
|24.240.303
|% -8,52
|
|THYAO
|8,99
|586.715.320
|% -0,88
|
|ASELS
|22,88
|545.524.405
|% -3,05
|
|SASA
|8,64
|499.228.254
|% -1,48
|
|GARAN
|7,88
|459.142.051
|% -3,08
|
|PETKM
|3,33
|402.113.421
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,07
|217.406.977
|% 1,90
|
|ODAS
|1,38
|214.382.399
|% 1,47
|
|KRDMD
|1,93
|267.336.902
|% 1,58
|
|IHLAS
|0,53
|70.768.989
|% 3,92
|
|PETKM
|3,33
|402.113.421
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2210
|8,2622
|% 0,40
|
|Frank
|6,8753
|6,9168
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7661
|1,7750
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|3,33
|
|Altın Gr.
|340
|340
|4,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,92
|13,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|25,50
|25,50
|-0,85
|