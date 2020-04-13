***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2020 10:02
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837364
BIST
11:0796.321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -149,86
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.566
En Düşük
95.019
11:076,7725
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0754
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
11:077,4054
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0902
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
11:07368,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 4,60
|Açılış
|: 368,08
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.144.896
|% 9,99
|
|RTALB
|7,16
|2.660.755
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.095.779
|% 9,97
|
|YONGA
|9,74
|22.714
|% 9,93
|
|ETYAT
|1,28
|2.041.894
|% -9,86
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|IZTAR
|2,85
|64.555
|% -6,25
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|THYAO
|10,08
|523.781.698
|% 2,86
|
|PGSUS
|54,90
|399.247.086
|% 7,75
|
|GARAN
|8,52
|278.918.333
|% -1,27
|
|ASELS
|25,02
|115.423.912
|% -0,32
|
|TSPOR
|4,48
|99.795.211
|% 4,19
|
|CEMAS
|0,98
|52.513.114
|% 4,26
|
|THYAO
|10,08
|523.781.698
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,03
|95.916.894
|% -1,46
|
|IHLAS
|0,64
|26.737.182
|% 3,23
|
|IEYHO
|0,60
|23.130.884
|% 9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4328
|8,4751
|% 1,41
|
|Frank
|6,9808
|7,0228
|% 1,08
|
|Riyal
|1,7938
|1,8028
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.693
|6,20
|
|Altın Gr.
|368
|369
|5,05
|
|Cumhuriyet
|2.357
|2.413
|33,10
|
|Tam
|2.423
|2.483
|37,80
|
|Yarım
|1.179
|1.208
|16,60
|
|Çeyrek
|591
|604
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,25
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|31,61
|31,61
|0,13
|