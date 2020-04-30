***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 10:32
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841418
BIST
11:52101.689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 93,98
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
11:526,9847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0350
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
11:527,6022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0429
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6025
En Düşük
7,5375
11:52385,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,71
|Açılış
|: 385,54
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|27.087.548
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|20.520.839
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,41
|2.201.057
|% 9,98
|
|TKURU
|13,70
|436.578
|% 9,95
|
|DEVA
|16,20
|12.821.085
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|6.200.050
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|PINSU
|7,03
|15.934.061
|% -9,99
|
|PNSUT
|17,57
|11.332.305
|% -9,99
|
|PETKM
|3,61
|289.659.271
|% 0,28
|
|THYAO
|10,70
|272.596.122
|% 0,75
|
|GARAN
|8,38
|224.231.221
|% -0,36
|
|ASELS
|27,48
|216.651.632
|% 0,29
|
|TUPRS
|91,15
|157.950.366
|% 2,53
|
|PETKM
|3,61
|289.659.271
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,08
|79.844.572
|% 0,00
|
|ADESE
|1,48
|113.341.554
|% -3,90
|
|ODAS
|1,83
|128.641.409
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,11
|79.349.046
|% -0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6868
|8,7304
|% 0,53
|
|Frank
|7,1574
|7,2005
|% 0,69
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|4,62
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,85
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.529
|16,60
|
|Tam
|2.536
|2.591
|17,00
|
|Yarım
|1.236
|1.266
|8,30
|
|Çeyrek
|620
|633
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|15,34
|15,37
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|25,98
|25,98
|1,76
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:06XU100
Endeks 101, 698 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 4, 136.00 milyon TL de
-
12:04GLRYH
Yüzde 9.94 oranında artışla 10.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 764, 894 adet işlem
-
12:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EREGL, EKGYO
-
12:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, SODA, KCHOL
-
12:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 49 artarak (% 0.25 ) 95, 485