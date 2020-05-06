***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2020 11:19
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842947
BIST
12:0098.616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -121,23
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.949
En Düşük
98.069
12:007,1593
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0851
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1666
En Düşük
7,0607
12:007,7356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0657
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
12:00392,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,87
|Açılış
|: 392,31
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|5.204.504
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|16.120.800
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|115.135.534
|% -9,94
|
|MAALT
|74,20
|8.970.781
|% -9,57
|
|ULUUN
|9,32
|118.808.733
|% -9,43
|
|ERSU
|4,43
|24.315.828
|% -7,90
|
|PINSU
|5,38
|23.925.036
|% -6,27
|
|KRDMD
|2,37
|393.773.935
|% 4,87
|
|GARAN
|8,08
|237.415.943
|% -0,74
|
|ASELS
|27,22
|228.588.939
|% 0,59
|
|KOZAA
|12,25
|150.266.074
|% 2,77
|
|ODAS
|1,85
|145.788.169
|% 2,21
|
|KRDMD
|2,37
|393.773.935
|% 4,87
|
|ODAS
|1,85
|145.788.169
|% 2,21
|
|KARSN
|1,87
|134.341.768
|% 8,09
|
|PETKM
|3,51
|143.346.496
|% 0,86
|
|TEKTU
|1,28
|49.886.320
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8371
|8,8814
|% 0,68
|
|Frank
|7,3194
|7,3635
|% 0,97
|
|Riyal
|1,9015
|1,9111
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-2,25
|
|Altın Gr.
|392
|392
|3,88
|
|Cumhuriyet
|2.514
|2.563
|23,00
|
|Tam
|2.588
|2.630
|27,70
|
|Yarım
|1.263
|1.286
|13,50
|
|Çeyrek
|630
|643
|6,80
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,15
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,07
|
|B. Petrol
|31,84
|31,84
|0,87
|