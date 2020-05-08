***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.05.2020 10:00
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843542
BIST
11:1798.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 177,05
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
11:177,1097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0169
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
11:177,7071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
11:17392,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,15
|Açılış
|: 392,70
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|37.404
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|32.560
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.015.720
|% 9,99
|
|TKURU
|14,55
|100.541
|% 9,98
|
|IZTAR
|6,29
|2.012.121
|% 9,97
|
|POLTK
|120,10
|84.095
|% -7,62
|
|EUKYO
|1,72
|246.893
|% -4,97
|
|BURVA
|18,40
|982.427
|% -4,66
|
|PAGYO
|5,15
|6.062.222
|% -4,45
|
|MARKA
|1,34
|4.294.247
|% -4,29
|
|HALKB
|5,30
|180.812.434
|% 2,12
|
|ULUUN
|10,96
|160.210.499
|% 5,59
|
|SOKM
|11,20
|108.451.757
|% 0,63
|
|TSPOR
|5,46
|100.220.669
|% -0,91
|
|VAKBN
|4,56
|99.196.661
|% 1,33
|
|HALKB
|5,30
|180.812.434
|% 2,12
|
|SNGYO
|1,07
|36.220.651
|% 0,00
|
|ODAS
|1,82
|35.866.440
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,04
|18.667.941
|% -0,95
|
|IHLGM
|1,07
|18.550.554
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7719
|8,8159
|% -0,01
|
|Frank
|7,2742
|7,3180
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8860
|1,8955
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|2,04
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.590
|2.637
|0,70
|
|Yarım
|1.264
|1.289
|0,30
|
|Çeyrek
|630
|645
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
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|B. Petrol
|30,33
|30,33
|0,87
|
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