***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.05.2020 11:00
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843568
BIST
12:3698.491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 92,25
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
12:367,1102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0174
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
12:367,7167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0271
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
12:36393,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,32
|Açılış
|: 393,30
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|37.404
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|32.560
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.161.555
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|5.726.774
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|5.042.176
|% 9,99
|
|AYCES
|23,04
|2.304
|% -7,84
|
|POLTK
|120,00
|465.455
|% -7,69
|
|ARDYZ
|30,86
|27.997.704
|% -7,60
|
|BURVA
|18,25
|3.113.827
|% -5,44
|
|MARKA
|1,33
|7.541.142
|% -5,00
|
|KRDMD
|2,58
|670.010.759
|% -0,77
|
|GARAN
|8,05
|379.334.140
|% 0,37
|
|SASA
|9,58
|292.494.905
|% 2,13
|
|HALKB
|5,36
|289.930.648
|% 3,28
|
|PETUN
|21,10
|286.563.756
|% -4,61
|
|KRDMD
|2,58
|670.010.759
|% -0,77
|
|YKBNK
|2,12
|258.894.159
|% -0,47
|
|HALKB
|5,36
|289.930.648
|% 3,28
|
|VAKBN
|4,63
|233.355.094
|% 2,89
|
|GARAN
|8,05
|379.334.140
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7779
|8,8219
|% 0,06
|
|Frank
|7,2870
|7,3309
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8865
|1,8959
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|3,82
|
|Altın Gr.
|394
|394
|0,94
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.574
|5,40
|
|Tam
|2.595
|2.641
|5,50
|
|Yarım
|1.266
|1.291
|2,70
|
|Çeyrek
|631
|646
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,55
|3,56
|0,04
|
|B. Petrol
|29,98
|29,98
|0,52
|