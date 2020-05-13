***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.05.2020 10:01
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844643
BIST
12:42100.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 758,52
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.523
En Düşük
99.443
12:426,9858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0122
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9779
12:427,5795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0149
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5722
12:42382,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,07
|Açılış
|: 382,08
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
381,86
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.199.530
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|747.894
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|506.816
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|98.310
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|353.867
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|2.668
|% -10,00
|
|BMELK
|4,25
|168.190
|% -7,81
|
|GEDIK
|19,81
|5.435.545
|% -4,58
|
|GYHOL
|30,78
|58.411.305
|% -4,53
|
|BURVA
|17,48
|641.342
|% -3,85
|
|ASELS
|29,04
|1.262.461.769
|% 5,91
|
|ECILC
|5,87
|434.976.669
|% 8,30
|
|THYAO
|10,74
|361.848.354
|% 0,94
|
|ISFIN
|3,93
|359.325.325
|% 5,36
|
|GARAN
|8,00
|276.081.357
|% 1,14
|
|EKGYO
|1,31
|135.818.197
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,93
|359.325.325
|% 5,36
|
|ODAS
|1,88
|167.503.045
|% 2,17
|
|YKBNK
|2,20
|174.993.667
|% 0,92
|
|ECILC
|5,87
|434.976.669
|% 8,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5554
|8,5983
|% 0,03
|
|Frank
|7,1658
|7,2090
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8534
|1,8627
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-0,41
|
|Altın Gr.
|382
|382
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.503
|-7,80
|
|Tam
|2.534
|2.568
|-8,10
|
|Yarım
|1.237
|1.255
|-4,00
|
|Çeyrek
|618
|628
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,55
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,01
|
|B. Petrol
|29,52
|29,52
|-0,46
|