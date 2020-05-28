***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 12:31
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847222
BIST
12:37105.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 150,15
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
12:376,8048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0326
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8058
En Düşük
6,7656
12:377,4926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0328
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4953
En Düşük
7,4416
12:37376,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 4,43
|Açılış
|: 376,79
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
377,11
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,80
|10.661.523
|% 9,97
|
|HLGYO
|1,67
|55.871.630
|% 9,87
|
|GLBMD
|4,47
|4.681.703
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,84
|10.270.716
|% 7,87
|
|BIZIM
|14,98
|104.712.148
|% 7,77
|
|CMENT
|31,68
|4.056.525
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.240.603
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|91.335
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,74
|7.853.925
|% -9,97
|
|CMBTN
|73,75
|3.326.389
|% -9,95
|
|THYAO
|12,66
|2.199.973.287
|% 2,68
|
|GARAN
|7,73
|1.458.561.751
|% 1,18
|
|PGSUS
|59,40
|767.323.749
|% 0,51
|
|ASELS
|30,08
|434.375.470
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,63
|429.978.144
|% 0,54
|
|GARAN
|7,73
|1.458.561.751
|% 1,18
|
|THYAO
|12,66
|2.199.973.287
|% 2,68
|
|EKGYO
|1,41
|203.214.049
|% -1,40
|
|YKBNK
|2,22
|249.968.161
|% 0,45
|
|MNDRS
|1,95
|170.453.403
|% 7,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3253
|8,3671
|% 0,54
|
|Frank
|6,9901
|7,0322
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8057
|1,8147
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|14,68
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,99
|
|Cumhuriyet
|2.442
|2.472
|25,90
|
|Tam
|2.514
|2.548
|38,10
|
|Yarım
|1.227
|1.240
|13,10
|
|Çeyrek
|613
|621
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,38
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|35,23
|35,23
|0,63
|