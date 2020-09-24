***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2020 10:42
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876415
BIST
12:021.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.104
En Düşük
1.097
12:027,7094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0085
|Açılış
|: 7,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,6795
12:028,9916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0155
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,9504
12:02459,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,89
|Açılış
|: 459,75
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler12:02
|CRFSA
|23,98
|20.482.052
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.703.161
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|1.866.445
|% 10,00
|
|AYCES
|113,40
|1.576.961
|% 9,99
|
|UZERB
|17,73
|41.967
|% 9,99
|
|UTPYA
|10,80
|10.088.592
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|12.146.139
|% -10,00
|
|UFUK
|12,06
|257.409
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|191.682
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|8.204.654
|% -9,98
|
|SISE
|6,81
|551.634.844
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,27
|521.679.002
|% -0,61
|
|ADESE
|2,38
|314.397.324
|% 3,03
|
|DOHOL
|2,37
|213.593.463
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,56
|183.404.207
|% 1,30
|
|KRDMD
|3,27
|521.679.002
|% -0,61
|
|ADESE
|2,38
|314.397.324
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,56
|183.404.207
|% 1,30
|
|DOHOL
|2,37
|213.593.463
|% 2,60
|
|SISE
|6,81
|551.634.844
|% 0,29
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7054
|7,7094
|% 0,11
|
|Euro
|8,9867
|8,9916
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,7874
|9,8365
|% 0,12
|
|Frank
|8,3009
|8,3509
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0486
|2,0589
|% 0,04
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-9,48
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.100
|-27,00
|
|Tam
|3.038
|3.114
|-32,09
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|-15,53
|
|Çeyrek
|736
|753
|-7,76
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,12
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|5,47
|5,48
|-0,17
|
|B. Petrol
|41,37
|41,37
|-0,40
|
Seans Raporu
12:02
daha fazla
-
12:14XU100
Endeks 1, 100 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 4, 392.00 milyon TL de
-
12:14AVHOL
Yüzde -5.84 oranında düşüşle 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 815, 042 adet işlem
-
12:13ETYAT
Yüzde -8.58 oranında düşüşle 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 886, 215 adet işlem
-
12:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 07 kaybederek (% -0.21 ) 1, 007
-
12:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DARDL, BRKO, KSTUR, BALAT, EMNIS, MMCAS, VANGD, UZERB, KERVN, SKBNK