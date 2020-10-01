***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 11:17
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877718
BIST
12:411.148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.143
12:417,7365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0152
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7423
En Düşük
7,6335
12:419,1010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0448
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1010
En Düşük
8,9695
12:41471,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,28
|Açılış
|: 471,30
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,93
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler12:39
|MERKO
|13,20
|113.521.191
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|1.973.475
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|NATEN
|36,72
|102.651.573
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|124.818.389
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|3.591.864
|% -9,99
|
|SISE
|7,22
|1.336.744.318
|% -1,37
|
|ASELS
|19,51
|779.853.745
|% 0,98
|
|GARAN
|7,11
|664.537.637
|% 0,14
|
|AVOD
|7,25
|432.654.210
|% 5,99
|
|TURSG
|5,90
|430.381.272
|% 3,87
|
|SISE
|7,22
|1.336.744.318
|% -1,37
|
|GARAN
|7,11
|664.537.637
|% 0,14
|
|KRDMD
|3,37
|286.153.768
|% -0,59
|
|PENGD
|4,84
|381.693.196
|% 1,68
|
|TURSG
|5,90
|430.381.272
|% 3,87
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7338
|7,7356
|% 0,19
|
|Euro
|9,0818
|9,0965
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,8968
|9,9464
|% -0,29
|
|Frank
|8,3863
|8,4368
|% 0,67
|
|Riyal
|2,0550
|2,0653
|% 0,37
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|9,79
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,89
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|-2,00
|
|Tam
|3.105
|3.183
|-2,29
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|-1,10
|
|Çeyrek
|753
|770
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,66
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,87
|5,88
|0,12
|
|B. Petrol
|42,09
|42,09
|-0,21
|