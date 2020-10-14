***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 13:40
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881514
BIST
14:561.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,86
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.184
En Düşük
1.173
14:567,9446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
14:569,3377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0318
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
14:56485,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,62
|Açılış
|: 485,16
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,03
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler14:56
|TRCAS
|5,28
|127.359.406
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|993.033
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.713.056
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|63.653.111
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.205.713
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,79
|4.264.376.832
|% 5,51
|
|TUPRS
|83,55
|2.038.034.643
|% 4,18
|
|ODAS
|3,71
|1.580.136.508
|% 4,51
|
|ZOREN
|3,01
|1.260.216.182
|% 7,89
|
|GARAN
|7,07
|697.779.348
|% -0,28
|
|PETKM
|4,79
|4.264.376.832
|% 5,51
|
|ODAS
|3,71
|1.580.136.508
|% 4,51
|
|ZOREN
|3,01
|1.260.216.182
|% 7,89
|
|EKGYO
|1,89
|580.532.669
|% -1,05
|
|TSKB
|1,18
|285.123.414
|% 3,51
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9406
|7,9446
|% 0,32
|
|Euro
|9,3322
|9,3377
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,2830
|10,3346
|% 0,69
|
|Frank
|8,6554
|8,7075
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1118
|2,1224
|% 0,34
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|9,03
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,72
|
|Cumhuriyet
|3.211
|3.260
|27,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|20,35
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|9,85
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,92
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,04
|
|B. Petrol
|42,33
|42,33
|-0,11
|