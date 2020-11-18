***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2020 10:01
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889016
BIST
11:291.279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 18,91
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.279
En Düşük
1.264
11:297,7261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0266
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7679
En Düşük
7,6812
11:299,1842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0464
|Açılış
|: 9,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2231
En Düşük
9,1078
11:29467,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,11
|Açılış
|: 467,87
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
464,34
BIST En Aktif Hisseler11:27
|LINK
|47,32
|5.188.128
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|528.825
|% 10,00
|
|YESIL
|53,10
|5.278.143
|% 9,98
|
|MARKA
|9,85
|3.544.089
|% 9,93
|
|ARTI
|6,76
|435.337
|% 9,92
|
|EUYO
|5,67
|3.213.920
|% -10,00
|
|UZERB
|27,94
|110.279
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|18.526
|% -9,98
|
|POLTK
|269,60
|57.155
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|4.965.242
|% -9,94
|
|GARAN
|8,71
|1.374.270.815
|% 3,44
|
|YKBNK
|2,76
|581.840.237
|% 3,37
|
|KRDMD
|4,33
|550.485.783
|% 3,59
|
|AKBNK
|6,18
|329.196.023
|% 3,17
|
|THYAO
|11,60
|256.267.763
|% 1,13
|
|YKBNK
|2,76
|581.840.237
|% 3,37
|
|GARAN
|8,71
|1.374.270.815
|% 3,44
|
|KRDMD
|4,33
|550.485.783
|% 3,59
|
|EKGYO
|1,92
|211.938.135
|% 0,52
|
|SKBNK
|1,49
|112.902.866
|% 2,05
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7216
|7,7239
|% 0,32
|
|Euro
|9,1751
|9,1819
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,2343
|10,2856
|% 0,60
|
|Frank
|8,4544
|8,5053
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0535
|2,0638
|% 0,33
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.111
|3.158
|-19,00
|
|Tam
|3.097
|3.176
|-16,05
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-7,76
|
|Çeyrek
|751
|768
|-3,89
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,06
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