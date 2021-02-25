***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 15:06
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912880
BIST
15:401.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
15:407,2494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0799
|Açılış
|: 7,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2494
En Düşük
7,1530
15:408,8784
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1522
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8850
En Düşük
8,7148
15:40416,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,59
|Açılış
|: 416,19
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,72
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:37
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.386.946
|% -9,94
|
|PETKM
|5,26
|1.768.203.381
|% 1,94
|
|THYAO
|13,07
|1.392.300.920
|% 1,87
|
|KOZAL
|130,10
|1.278.631.703
|% -2,55
|
|SASA
|42,40
|1.252.639.346
|% 6,16
|
|EKGYO
|2,28
|1.124.464.027
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,28
|1.124.464.027
|% 0,44
|
|PETKM
|5,26
|1.768.203.381
|% 1,94
|
|IHLAS
|0,88
|203.680.602
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|363.192.382
|% -1,72
|
|KARSN
|4,50
|862.434.166
|% -4,26
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2452
|7,2478
|% 1,09
|
|Euro
|8,8728
|8,8789
|% 1,75
|
|Sterlin
|10,1994
|10,2506
|% 0,92
|
|Frank
|7,9554
|8,0033
|% 1,02
|
|Riyal
|1,9236
|1,9332
|% 0,92
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-12,46
|
|Altın Gr.
|415
|416
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.766
|2.808
|-2,00
|
|Tam
|2.750
|2.820
|-8,36
|
|Yarım
|1.329
|1.364
|-4,05
|
|Çeyrek
|667
|682
|-2,02
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,99
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,06
|
|B. Petrol
|66,46
|66,46
|0,28
|
Seans Raporu
15:37
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15:49SONME
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15:48MAKTK
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 445, 462 adet işlem
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15:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 51 artarak (% 0.42 ) 1, 565
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15:47XU100
Endeks 1, 480 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 22, 397.00 milyon TL de
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15:46HEKTS
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