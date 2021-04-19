***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 17:04
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929212
BIST
17:491.380
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -28,30
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.380
17:498,0972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0394
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1134
En Düşük
8,0317
17:499,7356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0631
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7683
En Düşük
9,6196
17:49462,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,68
|Açılış
|: 462,06
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler17:49
|FENER
|31,90
|25.366.657
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.615.524
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.684.241
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|78.053.059
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.282.630
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.818.937
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|36.688.809
|% -9,99
|
|EREGL
|18,25
|1.557.194.675
|% -0,49
|
|PETKM
|6,57
|1.415.024.725
|% 3,79
|
|GARAN
|7,04
|1.047.637.457
|% -3,30
|
|QUAGR
|26,22
|819.632.157
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,35
|703.891.870
|% -1,21
|
|PETKM
|6,57
|1.415.024.725
|% 3,79
|
|EKGYO
|1,88
|353.979.040
|% -0,53
|
|ODAS
|3,02
|483.523.408
|% -9,85
|
|GARAN
|7,04
|1.047.637.457
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,10
|257.988.044
|% -2,78
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0900
|8,0972
|% 0,49
|
|Euro
|9,7291
|9,7356
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,2709
|11,3274
|% 1,34
|
|Frank
|8,8077
|8,8608
|% 0,97
|
|Riyal
|2,1501
|2,1609
|% 0,38
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-2,58
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,56
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,78
|66,78
|0,01
|