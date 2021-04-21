***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 12:12
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929964
BIST
12:151.349
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -16,30
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:158,1704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0632
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1750
En Düşük
8,0986
12:159,8352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0663
|Açılış
|: 9,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8387
En Düşük
9,7531
12:15466,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,10
|Açılış
|: 466,92
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:15
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|JANTS
|779,80
|44.240.623
|% 9,91
|
|ATLAS
|2,07
|7.388.234
|% 9,52
|
|FENER
|35,00
|74.252.711
|% 9,38
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.608.652
|% -10,00
|
|BNTAS
|5,01
|34.094.271
|% -9,57
|
|ANELE
|4,49
|74.157.000
|% -9,29
|
|ODAS
|2,47
|169.583.436
|% -9,19
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|PETKM
|6,44
|666.294.258
|% -1,98
|
|GARAN
|6,99
|464.571.054
|% -1,41
|
|EREGL
|18,22
|439.167.254
|% -0,05
|
|KRDMD
|7,15
|320.616.589
|% -0,69
|
|YKBNK
|2,07
|221.090.284
|% -2,36
|
|YKBNK
|2,07
|221.090.284
|% -2,36
|
|PETKM
|6,44
|666.294.258
|% -1,98
|
|ODAS
|2,47
|169.583.436
|% -9,19
|
|GARAN
|6,99
|464.571.054
|% -1,41
|
|EKGYO
|1,83
|112.504.366
|% -0,54
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1672
|8,1704
|% 0,78
|
|Euro
|9,8254
|9,8352
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,3087
|11,3654
|% 0,34
|
|Frank
|8,8417
|8,8950
|% 0,23
|
|Riyal
|2,1647
|2,1756
|% 0,42
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|0,10
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|21,00
|
|Tam
|3.067
|3.145
|22,90
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|11,08
|
|Çeyrek
|744
|761
|5,54
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,78
|6,79
|0,05
|
|B. Petrol
|65,90
|65,90
|-0,67
|