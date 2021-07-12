***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 17:48
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950376
BIST
17:561.358
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -20,76
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
17:568,6279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0302
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6167
17:5610,2502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0424
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
17:56501,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,49
|Açılış
|: 501,05
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler17:56
|VBTYZ
|13,72
|46.120.754
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|29.077.269
|% 9,73
|
|EDIP
|3,16
|46.916.526
|% 9,72
|
|DGGYO
|8,34
|2.336.483
|% 9,02
|
|AVHOL
|5,33
|10.333.720
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.564.072
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,76
|24.465.180
|% -9,44
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|BASGZ
|12,56
|119.472.165
|% -8,59
|
|GARAN
|8,63
|1.377.533.619
|% 1,17
|
|THYAO
|13,30
|847.758.152
|% -1,99
|
|KRDMD
|7,12
|696.552.821
|% -1,39
|
|EREGL
|18,15
|509.406.303
|% 0,55
|
|PETKM
|5,33
|486.000.779
|% -2,02
|
|YKBNK
|2,26
|423.250.461
|% -0,88
|
|GARAN
|8,63
|1.377.533.619
|% 1,17
|
|EKGYO
|1,79
|239.365.152
|% -3,24
|
|PEKGY
|1,10
|129.272.134
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,12
|696.552.821
|% -1,39
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6262
|8,6279
|% -0,35
|
|Euro
|10,2389
|10,2502
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,9529
|12,0128
|% -0,39
|
|Frank
|9,3969
|9,4535
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2937
|2,3053
|% -0,33
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-4,03
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|-0,55
|