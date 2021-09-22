***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2021 10:40
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964816
BIST
11:561.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,04
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.392
11:568,6511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0239
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6531
En Düşük
8,6023
11:5610,1565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0393
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1711
En Düşük
10,0882
11:56493,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,49
|Açılış
|: 493,74
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler11:56
|KIMMR
|3,85
|821.332
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|18.086.899
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|11.606.360
|% 9,97
|
|BURCE
|22,80
|8.812.160
|% 9,93
|
|UNLU
|6,33
|70.029.807
|% 8,95
|
|AVGYO
|2,27
|45.098.288
|% -8,10
|
|NUGYO
|11,17
|49.098.380
|% -6,21
|
|BJKAS
|6,47
|85.248.904
|% -4,43
|
|NIBAS
|9,08
|7.043.271
|% -4,32
|
|DOBUR
|21,08
|263.079
|% -4,18
|
|THYAO
|13,06
|449.735.143
|% 0,08
|
|EREGL
|16,44
|343.387.700
|% 2,37
|
|TEZOL
|17,41
|316.759.294
|% 3,32
|
|KRDMD
|6,43
|280.769.661
|% 1,90
|
|GARAN
|9,25
|259.070.216
|% 0,76
|
|YKBNK
|2,40
|128.768.812
|% 0,84
|
|KRDMD
|6,43
|280.769.661
|% 1,90
|
|IZMDC
|2,39
|87.229.979
|% 2,14
|
|THYAO
|13,06
|449.735.143
|% 0,08
|
|PETKM
|6,24
|209.009.087
|% 1,79
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6443
|8,6511
|% 0,28
|
|Euro
|10,1498
|10,1565
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,7616
|11,8206
|% 0,09
|
|Frank
|9,3344
|9,3906
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2987
|2,3102
|% 0,23
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|1,80
|
|Altın Gr.
|493
|493
|0,91
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,07
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|1,08
|
Seans Raporu
11:56
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12:06OYLUM
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12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KRDMD, PETKM
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12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 78 artarak (% 0.64 ) 1, 225