***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2021 16:38
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965739
BIST
16:501.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,79
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
16:508,8748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
16:5010,3306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0470
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
16:50495,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,17
|Açılış
|: 495,49
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler16:50
|DOBUR
|22,90
|1.641.341
|% 9,99
|
|MANAS
|17,29
|40.886.046
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.504.668
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|KTSKR
|41,04
|167.397.337
|% -10,00
|
|GARFA
|12,87
|7.389.894
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.433.984
|% -9,98
|
|ORCAY
|17,24
|321.841.587
|% -9,50
|
|GEDIK
|7,37
|52.277.214
|% -8,79
|
|GARAN
|9,03
|1.222.336.534
|% 2,15
|
|THYAO
|13,82
|1.015.517.708
|% 0,29
|
|KOZAL
|96,10
|452.751.891
|% 1,85
|
|TUPRS
|111,90
|431.223.571
|% -0,89
|
|SISE
|8,08
|424.931.439
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,38
|363.073.341
|% 1,71
|
|GARAN
|9,03
|1.222.336.534
|% 2,15
|
|AKBNK
|5,21
|393.589.981
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,79
|134.860.888
|% 0,56
|
|THYAO
|13,82
|1.015.517.708
|% 0,29
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8728
|8,8748
|% 0,05
|
|Euro
|10,3272
|10,3306
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,8852
|11,9448
|% -0,67
|
|Frank
|9,4891
|9,5463
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3557
|2,3676
|% -0,03
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|3,58
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.328
|3,00
|
|Tam
|3.264
|3.346
|7,07
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|3,42
|
|Çeyrek
|791
|809
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,69
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|-0,22
|
|B. Petrol
|77,76
|77,76
|-0,59
|