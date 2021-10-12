***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2021 11:20
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969730
BIST
12:411.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,73
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
12:418,9943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9847
12:4110,4021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0043
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
12:41509,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,73
|Açılış
|: 509,46
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler12:40
|MAREN
|8,69
|208.556.811
|% 3,45
|
|BRLSM
|9,15
|23.064.825
|% 0,55
|
|TEZOL
|14,78
|60.567.591
|% 0,54
|
|EGEPO
|5,44
|8.115.725
|% 0,18
|
|KIMMR
|3,26
|12.339.777
|% 0,00
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9913
|8,9935
|% -0,09
|
|Euro
|10,3937
|10,4144
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,2074
|12,2687
|% 0,06
|
|Frank
|9,6674
|9,7256
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3922
|2,4042
|% -0,03
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|6,62
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.374
|3.425
|23,00
|
|Tam
|3.359
|3.443
|23,48
|
|Yarım
|1.623
|1.666
|11,35
|
|Çeyrek
|814
|833
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,89
|83,89
|0,24
|