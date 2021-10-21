***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2021 11:33
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971661
BIST
12:381.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,84
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.436
En Düşük
1.429
12:389,2936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0818
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,2949
En Düşük
9,1938
12:3810,8385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0883
|Açılış
|: 10,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
10,8537
En Düşük
10,7257
12:38533,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,71
|Açılış
|: 533,50
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
533,81
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler12:38
|HLGYO
|2,62
|36.552.647
|% 9,62
|
|ZRGYO
|1,71
|76.141.712
|% 7,55
|
|OYLUM
|7,83
|4.091.616
|% 7,26
|
|DMSAS
|8,61
|57.703.525
|% 6,69
|
|ATAGY
|4,13
|2.422.501
|% 6,17
|
|FADE
|8,60
|213.915.415
|% -9,95
|
|KERVN
|0,72
|358.545
|% -8,86
|
|YEOTK
|61,70
|80.806.851
|% -6,94
|
|TLMAN
|29,36
|27.907.546
|% -6,14
|
|SONME
|26,32
|370.067
|% -6,00
|
|GARAN
|9,01
|793.816.195
|% -1,10
|
|SASA
|27,34
|663.079.880
|% 0,51
|
|THYAO
|13,76
|561.485.088
|% -0,29
|
|FROTO
|180,00
|512.101.986
|% 1,81
|
|EKGYO
|1,94
|346.699.072
|% 1,04
|
|EKGYO
|1,94
|346.699.072
|% 1,04
|
|YKBNK
|2,46
|297.796.654
|% 0,00
|
|GARAN
|9,01
|793.816.195
|% -1,10
|
|VKGYO
|1,58
|111.261.016
|% 5,33
|
|PETKM
|6,24
|309.338.666
|% 1,13
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2897
|9,2936
|% 0,89
|
|Euro
|10,8325
|10,8385
|% 0,82
|
|Sterlin
|12,7710
|12,8350
|% 0,60
|
|Frank
|10,0666
|10,1273
|% 0,84
|
|Riyal
|2,4693
|2,4817
|% 0,85
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|4,85
|
|Altın Gr.
|534
|534
|5,92
|
|Cumhuriyet
|3.522
|3.575
|21,00
|
|Tam
|3.511
|3.599
|28,55
|
|Yarım
|1.697
|1.741
|13,81
|
|Çeyrek
|851
|871
|6,91
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|0,04
|
|B. Petrol
|84,90
|84,90
|-0,92
|