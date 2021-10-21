***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2021 13:12
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971666
BIST
16:011.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,66
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.444
En Düşük
1.417
16:019,4295
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 0,2177
|Açılış
|: 9,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
16:0110,9973
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 0,2471
|Açılış
|: 10,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0646
En Düşük
10,7257
16:01540,50
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 12,71
|Açılış
|: 540,50
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler16:00
|EDIP
|3,92
|51.282.791
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|37.967.149
|% 9,62
|
|OLMK
|7,63
|7.354.590
|% 8,38
|
|DMSAS
|8,70
|92.768.448
|% 7,81
|
|SERVE
|13,99
|67.449
|% 7,53
|
|FADE
|8,60
|296.963.244
|% -9,95
|
|ERSU
|4,70
|69.605.235
|% -7,30
|
|YEOTK
|61,85
|160.026.337
|% -6,71
|
|KSTUR
|269,50
|305.733
|% -6,62
|
|MERIT
|27,48
|25.556.373
|% -6,15
|
|GARAN
|8,96
|3.020.019.567
|% -1,65
|
|FROTO
|188,60
|1.209.772.792
|% 6,67
|
|THYAO
|13,98
|1.117.743.709
|% 1,30
|
|YKBNK
|2,46
|1.022.180.412
|% 0,00
|
|SASA
|27,38
|955.449.534
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,46
|1.022.180.412
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|660.211.970
|% 1,04
|
|GARAN
|8,96
|3.020.019.567
|% -1,65
|
|KRDMD
|7,25
|854.857.305
|% 1,26
|
|AKBNK
|5,22
|615.954.185
|% -1,51
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4288
|9,4322
|% 2,39
|
|Euro
|10,9909
|10,9986
|% 2,31
|
|Sterlin
|12,9737
|13,0388
|% 2,19
|
|Frank
|10,2265
|10,2881
|% 2,44
|
|Riyal
|2,5052
|2,5178
|% 2,32
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|1,02
|
|Altın Gr.
|540
|540
|12,05
|
|Cumhuriyet
|3.569
|3.623
|69,00
|
|Tam
|3.554
|3.645
|74,55
|
|Yarım
|1.718
|1.763
|36,06
|
|Çeyrek
|862
|882
|18,03
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,15
|
|B. Petrol
|85,19
|85,19
|-0,63
|