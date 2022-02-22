***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2022 10:25
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003390
BIST
16:272.024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -14,34
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
16:2713,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1966
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
16:2715,7271
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2483
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
16:27845,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 8,65
|Açılış
|: 845,90
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,36
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler16:25
|HATEK
|18,26
|6.379.524
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.536.694
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.243.364
|% 9,94
|
|DOKTA
|31,66
|2.183.983
|% 8,72
|
|TCELL
|21,02
|686.700.754
|% 8,69
|
|PKENT
|467,30
|814.971
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|58.806.521
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|29,08
|3.248.568.630
|% -1,22
|
|KRDMD
|11,67
|1.426.098.002
|% -0,51
|
|KARSN
|4,24
|1.135.667.054
|% 6,27
|
|EREGL
|28,56
|1.074.251.472
|% -1,04
|
|YKBNK
|4,00
|1.015.981.807
|% -1,23
|
|KARSN
|4,24
|1.135.667.054
|% 6,27
|
|YKBNK
|4,00
|1.015.981.807
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,26
|315.640.376
|% -1,74
|
|KRDMD
|11,67
|1.426.098.002
|% -0,51
|
|ODAS
|1,35
|159.710.928
|% -0,74
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8476
|13,8560
|% 1,42
|
|Euro
|15,7126
|15,7236
|% 1,58
|
|Sterlin
|18,7162
|18,8101
|% 1,00
|
|Frank
|15,0101
|15,1005
|% 1,09
|
|Riyal
|3,6802
|3,6987
|% 1,36
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-0,07
|
|Altın Gr.
|846
|846
|8,50
|
|Cumhuriyet
|5.633
|5.718
|102,00
|
|Tam
|5.605
|5.747
|105,54
|
|Yarım
|2.709
|2.780
|51,05
|
|Çeyrek
|1.359
|1.390
|25,53
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,19
|
|B. Petrol
|94,72
|94,72
|1,73
|