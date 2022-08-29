***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2022 10:00
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058782
BIST
11:313.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -19,54
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.118
11:3118,1932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1989
En Düşük
18,1496
11:3118,0666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0307
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1177
En Düşük
18,0156
11:311.007,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -8,70
|Açılış
|: 1.007,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler11:31
|HKTM
|23,56
|60.137.018
|% 9,99
|
|DYOBY
|18,64
|52.080.997
|% 9,97
|
|UZERB
|42,78
|305.663
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|36.724.011
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|6.042.082
|% 9,91
|
|PAMEL
|130,50
|3.875.732
|% -10,00
|
|MTRKS
|65,15
|2.920.785
|% -9,95
|
|KAPLM
|58,45
|657.913
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|1.932.944
|% -9,94
|
|AVOD
|2,39
|70.353.612
|% -7,36
|
|THYAO
|69,55
|2.949.906.483
|% -0,22
|
|PETKM
|13,46
|2.051.842.954
|% 2,75
|
|YKBNK
|6,84
|1.509.687.245
|% -2,29
|
|HALKB
|7,35
|1.246.113.211
|% 3,09
|
|VAKBN
|6,39
|1.207.148.153
|% 5,62
|
|YKBNK
|6,84
|1.509.687.245
|% -2,29
|
|VAKBN
|6,39
|1.207.148.153
|% 5,62
|
|EKGYO
|3,93
|714.459.391
|% -0,76
|
|HALKB
|7,35
|1.246.113.211
|% 3,09
|
|PETKM
|13,46
|2.051.842.954
|% 2,75
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1894
|18,1932
|% 0,16
|
|Euro
|18,0652
|18,0666
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,1471
|21,2532
|% -0,54
|
|Frank
|18,6660
|18,7784
|% -0,31
|
|Riyal
|4,8287
|4,8529
|% 0,17
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-15,85
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|-9,65
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-9,00
|
|Tam
|6.753
|6.809
|-122,00
|
|Yarım
|3.291
|3.329
|-60,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.664
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,60
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,86
|-0,20
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,24
|