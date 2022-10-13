***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2022 16:40
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071639
BIST
16:303.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 15,05
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.524
16:3018,5902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0253
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
16:3017,9874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0345
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
16:30985,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -13,64
|Açılış
|: 985,49
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
983,20
BIST En Aktif Hisseler16:26
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|205.308.853
|% 9,99
|
|GESAN
|114,60
|284.123.684
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|116.531.826
|% 9,98
|
|ARASE
|154,30
|95.936.850
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,17
|831.412.521
|% -9,93
|
|RODRG
|28,10
|9.441.350
|% -9,12
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|THYAO
|87,00
|6.312.246.810
|% 2,23
|
|PETKM
|14,79
|2.021.523.434
|% 0,96
|
|AKBNK
|12,86
|1.824.638.405
|% -0,54
|
|SASA
|82,70
|1.801.104.249
|% 0,98
|
|ASELS
|31,02
|1.613.255.354
|% -1,90
|
|EKGYO
|4,12
|1.003.190.337
|% -0,48
|
|YKBNK
|8,25
|1.383.578.873
|% 0,61
|
|ODAS
|8,27
|1.243.265.725
|% 6,16
|
|DOHOL
|5,40
|785.794.836
|% 2,66
|
|ISCTR
|8,20
|1.213.231.112
|% -0,61
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5802
|18,5950
|% 0,16
|
|Euro
|17,9744
|17,9863
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,7226
|20,8265
|% 0,85
|
|Frank
|18,4020
|18,5128
|% -0,72
|
|Riyal
|4,9321
|4,9569
|% 0,14
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|-21,76
|
|Altın Gr.
|986
|987
|-12,24
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.748
|-57,00
|
|Tam
|6.661
|6.726
|-67,00
|
|Yarım
|3.246
|3.288
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.644
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,25
|
|B. Petrol
|91,50
|91,50
|-0,95
|
Seans Raporu
16:26
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16:41RYGYO
Yüzde 6.59 oranında artışla 6.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 757, 583 adet işlem
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16:40HKTM
Yüzde 8.40 oranında artışla 80.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 038, 583 adet işlem
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16:39RYGYO
Yüzde 6.59 oranında artışla 6.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 730, 686 adet işlem
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16:38XU100
Endeks 3, 525 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 43, 409.00 milyon TL de
-
16:38CANTE
Yüzde 5.15 oranında artışla 140.90 lira fiyatla işlem gören hissede 384, 534 adet işlem