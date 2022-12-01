***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2022 11:49
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083410
BIST
11:565.079
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 101,69
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
11:5618,6395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
11:5619,4601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0626
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
11:561.065,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.065,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler11:55
|GENIL
|44,88
|34.303.489
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|24.893.605
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|334.043.990
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|EUYO
|4,65
|6.451.627
|% -5,30
|
|INFO
|11,15
|87.466.736
|% -3,88
|
|THYAO
|125,20
|4.254.070.610
|% 4,33
|
|KRDMD
|15,59
|2.930.393.389
|% 5,84
|
|SISE
|40,00
|2.450.743.316
|% 2,30
|
|EREGL
|43,66
|2.217.847.173
|% 2,34
|
|PETKM
|18,24
|1.754.844.378
|% 1,96
|
|KRDMD
|15,59
|2.930.393.389
|% 5,84
|
|YKBNK
|11,91
|1.717.700.021
|% -1,16
|
|EKGYO
|7,10
|936.983.862
|% 3,05
|
|ISCTR
|10,53
|1.194.007.693
|% 1,64
|
|SKBNK
|2,72
|300.600.033
|% 0,37
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6352
|18,6410
|% 0,05
|
|Euro
|19,4486
|19,4571
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,5155
|22,6284
|% 0,55
|
|Frank
|19,6828
|19,8014
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% 0,04
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,96
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|5,29
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.110
|7.172
|17,00
|
|Yarım
|3.448
|3.506
|8,00
|
|Çeyrek
|1.729
|1.752
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,27
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,12
|87,12
|0,15
|
Seans Raporu
11:55
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