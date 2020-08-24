***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.08.2020 14:37
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
IŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.07.2020
Tescil Tarihi
24.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.08.2020-10144
Açıklamalar
Şirketimizin 23.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında.01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için, bağımsız denetim kuruşu olarak IŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 'nin seçilmesi ile ilgili karar, Ankara Ticaret Siciil Müdürlüğü tarafından 24.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870857
BIST
18:051.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.111
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|Önceki Kapanış
|: 1.110
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1.118
En Düşük
1.106
18:057,3799
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
465,09
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,40
|371.666.694
|% 10,00
|
|BFREN
|843,80
|23.892.161
|% 10,00
|
|EMKEL
|3,30
|9.548.196
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|4.246.554
|% 10,00
|
|PKENT
|715,00
|728.659
|% 10,00
|
|ORMA
|8,55
|486.320
|% -10,00
|
|ALKA
|13,72
|49.605.525
|% -6,79
|
|BURCE
|23,00
|2.973.141
|% -6,20
|
|SAYAS
|5,17
|7.804.247
|% -5,66
|
|GARFA
|11,63
|63.909.208
|% -5,60
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|TUPRS
|84,30
|1.632.384.095
|% 1,69
|
|GARAN
|6,96
|713.605.655
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|GSRAY
|2,92
|564.685.295
|% 9,77
|
|ZOREN
|2,53
|496.922.829
|% -3,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3783
|7,3799
|% 0,60
|
|Euro
|8,7047
|8,7158
|% 0,89
|
|Sterlin
|9,6230
|9,6713
|% 0,51
|
|Frank
|8,0668
|8,1154
|% 0,65
|
|Riyal
|1,9614
|1,9712
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-9,64
|
|Altın Gr.
|459
|459
|0,93
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,67
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,01
|
|B. Petrol
|45,53
|45,53
|0,60
|