***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıIŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi23.07.2020Tescil Tarihi24.08.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su24.08.2020-10144AçıklamalarŞirketimizin 23.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında.01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için, bağımsız denetim kuruşu olarak IŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 'nin seçilmesi ile ilgili karar, Ankara Ticaret Siciil Müdürlüğü tarafından 24.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870857BIST