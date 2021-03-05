***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.03.2021 23:37
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
NOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 05.03.2021 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda, Şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimiz onayına sunulmasına,
toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızka.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915711
BIST
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|KONTR
|97,90
|376.243.230
|% 10,00
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|ISBIR
|7.700,00
|9.678.540
|% 10,00
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|YKGYO
|6,82
|30.006.498
|% 10,00
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|CLEBI
|226,60
|109.283.285
|% 10,00
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|SANFM
|19,94
|3.018.713
|% 9,98
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|LINK
|46,98
|20.819.759
|% -10,00
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|KENT
|389,70
|9.011.478
|% -10,00
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|CASA
|176,60
|8.206.566
|% -8,50
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|FENER
|31,12
|220.028.430
|% -8,25
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|MERIT
|287,30
|2.766.399
|% -7,32
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|PETKM
|6,02
|2.449.980.674
|% 2,21
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|GARAN
|9,25
|1.534.023.320
|% -1,60
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|THYAO
|14,78
|1.328.410.762
|% 0,41
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|INDES
|32,56
|1.134.746.108
|% 6,82
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|KRDMD
|7,30
|1.073.837.123
|% -0,82
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|PETKM
|6,02
|2.449.980.674
|% 2,21
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|EKGYO
|2,46
|798.778.375
|% 1,23
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|TSKB
|1,74
|510.547.374
|% 1,16
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|GARAN
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|1.534.023.320
|% -1,60
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|DOHOL
|3,42
|519.925.249
|% 2,09
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,5311
|7,5368
|% 0,34
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|Euro
|8,9753
|8,9870
|% -0,32
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|Sterlin
|10,4024
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|% -0,02
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|Frank
|8,0621
|8,1106
|% 0,12
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|2,0022
|2,0123
|% 0,26
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.699
|1.699
|1,85
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|Altın Gr.
|411
|411
|0,95
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|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
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|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
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|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
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|Çeyrek
|657
|673
|0,32
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|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|-0,17
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|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
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|B. Petrol
|69,49
|69,49
|2,75
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