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***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

05.03.2021 23:37



***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
NOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

   Şirketimizin 05.03.2021 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda, Şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için  Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimiz onayına sunulmasına,
toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.  
Saygılarımızka. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915711


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YKGYO 6,82 30.006.498 % 10,00  
CLEBI 226,60 109.283.285 % 10,00  
SANFM 19,94 3.018.713 % 9,98  
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Altın Gr. 411 411 0,95  
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Tam 2.711 2.781 1,30  
Yarım 1.310 1.345 0,63  
Çeyrek 657 673 0,32  
Gümüş.Ons 25,17 25,21 -0,17  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,04  
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