***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıNOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 05.03.2021 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda, Şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimiz onayına sunulmasına,toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızka.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915711BIST