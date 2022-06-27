***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.06.2022 15:08
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022,26.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.03.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.05.2022
Tescil Tarihi
10.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.06.2022 10596
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda 01.01.2022-3112.2022 dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin seçimi tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039405
BIST
15:202.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -21,37
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:2016,5009
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -0,3835
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:2017,4524
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -0,3748
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
15:20971,75
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -20,36
|Açılış
|: 971,75
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:20
|RYSAS
|8,47
|10.258.140
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|7.194.053
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.663.214
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.636.990
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.502.889
|% 9,87
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|DOAS
|81,25
|56.334.018
|% -4,47
|
|KGYO
|8,21
|24.018.235
|% -4,42
|
|ISKPL
|4,84
|54.773.857
|% -3,97
|
|THYAO
|49,76
|3.263.889.790
|% -0,98
|
|SISE
|21,88
|1.486.940.296
|% 0,55
|
|EREGL
|28,02
|1.134.913.673
|% 0,57
|
|ASELS
|23,84
|809.999.077
|% -2,93
|
|AKBNK
|8,55
|728.037.637
|% -2,51
|
|ODAS
|3,16
|364.542.652
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,66
|489.513.756
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,55
|728.037.637
|% -2,51
|
|EKGYO
|2,55
|196.273.989
|% -1,92
|
|ISCTR
|4,61
|320.628.406
|% -1,91
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4919
|16,5009
|% -2,27
|
|Euro
|17,4196
|17,4524
|% -2,10
|
|Sterlin
|20,2012
|20,3025
|% -2,20
|
|Frank
|17,1476
|17,2509
|% -2,28
|
|Riyal
|4,3887
|4,4107
|% -2,17
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|4,80
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-18,07
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.494
|6.608
|-254,00
|
|Yarım
|3.188
|3.232
|-124,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.616
|-62,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,41
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,87
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:35DOAS
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 81.20 lira fiyatla işlem gören hissede 690, 212 adet işlem
-
15:34XU100
Endeks 2, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 91 altında . İşlem hacmi 20, 121.00 milyon TL de
-
15:33INVEO
Yüzde -61.16 oranında düşüşle 14.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 552, 203 adet işlem
-
15:32USDTR
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 1, 570.90 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 227 adet işlem
-
15:30KGYO
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 828, 180 adet işlem