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***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu

16.06.2021 21:28



***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
ALESTA KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Konya İli, Ereğli İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 369 ada, 2 nolu parselde yer alan fabrikaya ait Gayrimenkul Değerleme Raporu,Konya Ereğli Makina Değerlemesi
Rapor Tarihi
30.04.2021
Açıklamalar

Şirketimize ait ALESTA KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından 30.04.2021 tarihinde yapılan, 15.06.2021 tarihinde şirketimize ulaşan fabrika ve makina değerleme raporları ektedir.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942738


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