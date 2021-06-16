***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu
16.06.2021 21:28
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
ALESTA KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Konya İli, Ereğli İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 369 ada, 2 nolu parselde yer alan fabrikaya ait Gayrimenkul Değerleme Raporu,Konya Ereğli Makina Değerlemesi
Rapor Tarihi
30.04.2021
Açıklamalar
Şirketimize ait ALESTA KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından 30.04.2021 tarihinde yapılan, 15.06.2021 tarihinde şirketimize ulaşan fabrika ve makina değerleme raporları ektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942738
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,25
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.431
18:058,6254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0680
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,6316
En Düşük
8,4976
18:0510,3780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0043
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,2797
18:05508,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,28
|Açılış
|: 508,19
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
506,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|35,20
|74.030.954
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|1.000.617
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,32
|129.560
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|640.200
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,78
|249.354.215
|% 9,89
|
|BAGFS
|19,17
|374.007
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|32.123.425
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|414.593
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.321.003
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|4.355.723
|% -9,93
|
|THYAO
|14,32
|1.449.176.275
|% -1,17
|
|GARAN
|8,36
|940.636.973
|% -0,71
|
|BOBET
|5,44
|894.120.318
|% -9,78
|
|KOZAL
|126,60
|818.667.222
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,22
|604.834.635
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|604.834.635
|% 1,37
|
|BOBET
|5,44
|894.120.318
|% -9,78
|
|YESIL
|2,32
|310.507.758
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,95
|389.708.411
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,23
|264.584.929
|% -0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6186
|8,6254
|% 0,79
|
|Euro
|10,3663
|10,3780
|% -0,04
|
|Sterlin
|12,0355
|12,0959
|% 0,16
|
|Frank
|9,4732
|9,5302
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2906
|2,3021
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-25,82
|
|Altın Gr.
|509
|509
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,35
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,17
|74,17
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CLEBI
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 217.40 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 756 adet işlem
-
17:58VKGYO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 864, 264 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 734, 898 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 10, 803.00 milyon TL de
-
17:55DERHL
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 260, 623 adet işlem