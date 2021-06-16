***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşALESTA KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiKonya İli, Ereğli İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 369 ada, 2 nolu parselde yer alan fabrikaya ait Gayrimenkul Değerleme Raporu,Konya Ereğli Makina DeğerlemesiRapor Tarihi30.04.2021AçıklamalarŞirketimize ait ALESTA KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından 30.04.2021 tarihinde yapılan, 15.06.2021 tarihinde şirketimize ulaşan fabrika ve makina değerleme raporları ektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942738BIST