***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu
16.06.2021 21:36
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
5 Ada, 398 Nolu Parselde Yer Alan Fabrikaya Ait Gayrimenkul Değerleme Raporu,Niğde Fabrikası Makina Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
30.04.2021
Açıklamalar
Şirketimize ait ALESTA KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından 30.04.2021 tarihinde yapılan, 15.06.2021 tarihinde şirketimize ulaşan fabrika ve makina değerleme raporları ektedir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942739
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -17,16
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.414
18:058,7116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0958
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,7276
En Düşük
8,6029
18:0510,3927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0508
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4221
En Düşük
10,2877
18:05496,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -5,31
|Açılış
|: 496,72
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
493,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|6.655,20
|2.172.932
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,50
|1.530.184
|% 10,00
|
|RODRG
|18,70
|3.721.949
|% 10,00
|
|ISKUR
|352.110,00
|352.110
|% 10,00
|
|MERIT
|20,14
|2.706.277
|% 9,99
|
|BERA
|18,81
|28.269.342
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|340.212
|% -9,96
|
|UFUK
|13,07
|129.071
|% -9,68
|
|PENTA
|32,04
|71.447.545
|% -8,98
|
|DOKTA
|28,52
|348.279
|% -8,24
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 2,37
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% -2,03
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% -4,50
|
|BJKAS
|6,79
|709.595.848
|% 0,15
|
|BOBET
|5,61
|641.669.395
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% -4,50
|
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% -2,69
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% -2,03
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 2,37
|
|YESIL
|2,14
|283.618.089
|% -7,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7046
|8,7117
|% 1,11
|
|Euro
|10,3803
|10,3929
|% 0,49
|
|Sterlin
|12,1049
|12,1656
|% 0,77
|
|Frank
|9,4650
|9,5220
|% 0,22
|
|Riyal
|2,3163
|2,3279
|% 1,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-39,78
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,85
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-1,06
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,20
|
|B. Petrol
|73,31
|73,31
|-1,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 12, 858.00 milyon TL de
-
17:56YAPRK
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 111 adet işlem
-
17:55ISGSY
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 542, 663 adet işlem
-
17:53EUKYO
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 556, 810 adet işlem
-
17:52YESIL
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 925, 127 adet işlem