***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesi ektedir.Saygılarımızla.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 12/04/2021 12/04/2021 10307http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927339BIST