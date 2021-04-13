***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
13.04.2021 13:39
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi ektedir.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 12/04/2021 12/04/2021 10307
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927339
BIST
16:211.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,78
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:218,1500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:219,7335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0168
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:21456,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,73
|Açılış
|: 456,78
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
457,01
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:21
|QUAGR
|21,90
|1.157.349
|% 9,99
|
|MTRKS
|49,56
|6.473.973
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.523.624
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.156.631
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|250.007.298
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|10.777.186
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.379.655
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,56
|1.533.415.336
|% 7,07
|
|GARAN
|6,71
|959.531.754
|% 1,36
|
|KRDMD
|7,41
|611.742.206
|% 0,95
|
|FENER
|32,50
|588.248.560
|% 3,83
|
|THYAO
|11,80
|571.766.329
|% -1,42
|
|EKGYO
|1,80
|466.277.958
|% -1,10
|
|TSKB
|1,29
|281.120.488
|% -3,73
|
|YKBNK
|2,08
|445.425.590
|% 0,48
|
|GARAN
|6,71
|959.531.754
|% 1,36
|
|EREGL
|17,56
|1.533.415.336
|% 7,07
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1411
|8,1500
|% 0,01
|
|Euro
|9,7236
|9,7335
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,1447
|11,2006
|% -0,20
|
|Frank
|8,8013
|8,8544
|% 0,00
|
|Riyal
|2,1662
|2,1771
|% -0,01
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|8,83
|
|Altın Gr.
|456
|456
|1,57
|
|Cumhuriyet
|3.013
|3.059
|7,00
|
|Tam
|3.003
|3.078
|10,18
|
|Yarım
|1.451
|1.489
|4,92
|
|Çeyrek
|728
|745
|2,46
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,63
|0,13
|
|B. Petrol
|63,97
|63,97
|0,69
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7 artarak (% 0.59 ) 1, 194
-
16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, MTRKS, TUREX, BJKAS, QUAGR, TKURU
-
16:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, KRTEK, ETYAT, BRKO, UMPAS, MERIT, SAYAS, SONME, ISKUR, UTPYA
-
16:34
YAPRK, TKURU, EREGL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:34
VESTL, MRGYO, OYLUM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında