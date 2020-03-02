***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2020Açıklamalar01.01.2019-31.12.2019 FAALİYET RAPORUDUR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823771BIST