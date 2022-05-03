***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
03.05.2022 03:05
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı 1.Çeyrek Dönemi Faaliyet Raporu ektedir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026470
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0209
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
|
14,9091
En Düşük
14,8582
18:0515,6662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0180
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,6852
En Düşük
15,6193
18:05891,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,23
|Açılış
|: 891,41
|
|Önceki Kapanış
|: 891,18
|
894,12
En Düşük
889,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,00
|33.436.278
|% 0,00
|
|AGESA
|20,16
|3.432.711
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,00
|33.436.278
|% 0,00
|
|AGESA
|20,16
|3.432.711
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8885
|14,8979
|% 0,14
|
|Euro
|15,6406
|15,6662
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,5833
|18,6765
|% 0,29
|
|Frank
|15,1795
|15,2709
|% 0,15
|
|Riyal
|3,9580
|3,9778
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-1,29
|
|Altın Gr.
|891
|891
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,66
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|-0,00
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,26
|