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***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

03.05.2022 03:05
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı 1.Çeyrek Dönemi Faaliyet Raporu ektedir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026470


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 44,74 6.181.538 % 0,00  
ADEL 25,44 4.334.554 % 0,00  
ADESE 0,78 17.938.536 % 0,00  
AGHOL 41,00 33.436.278 % 0,00  
AGESA 20,16 3.432.711 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8885 14,8979 % 0,14  
Euro 15,6406 15,6662 % 0,12  
Sterlin 18,5833 18,6765 % 0,29  
Frank 15,1795 15,2709 % 0,15  
Riyal 3,9580 3,9778 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.862 -1,29  
Altın Gr. 891 891 -0,00  
Cumhuriyet 6.082 6.174 2,00  
Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,64 22,66 0,00  
Gümüş Gr. 10,82 10,84 -0,00  
B. Petrol 108 108 0,26  
Seans Raporu 18:05
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