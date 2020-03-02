***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 36.000.000 96.063 243.802 -69.049 27.986.648 238.579 -26.843.394 1.022.229 38.674.878 38.674.878Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-5.292 -5.292 -5.292Transferler29 1.022.229 -1.022.229Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)29 48.594 48.594 48.594Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-37.133 -1.589.369 -1.626.502 -1.626.502Dönem Sonu Bakiyeler29 36.000.000 96.063 243.802 -106.182 26.397.279 238.579 -25.826.457 48.595 37.091.678 37.091.678Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 36.000.000 96.063 243.802 -106.182 26.397.279 238.579 -25.826.457 48.595 37.091.679 37.091.679Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler3.280.718 3.282.718 3.282.718Diğer Düzeltmeler29 972.419 972.419 972.419Transferler29 48.595 -48.595Dönem Karı (Zararı)29 2.847.756 2.847.756 2.847.756Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)60.726 -3.377.200 -3.316.474 -3.316.474Dönem Sonu Bakiyeler27 36.000.000 96.063 243.802 -45.456 23.020.079 3.519.297 -24.805.443 2.847.756 40.876.098 40.876.098Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.646 285.192Dönem Karı (Zararı)2.847.756 405.487Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.847.756 405.487Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.020.423 -2.095.893Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler240.100 261.786Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13.119 231.626Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler227.549 6.546Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-214.430 225.080Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.430 -1.204.850Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-78.626 -10.270Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler87.056 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.194.580Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-293.233 -658.485Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-179.214 -590.958Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler222.063 -45.936Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-30.554 -56.310Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-305.528 34.719Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.052.007 -718.109Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-7.861İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.770.472 1.690.406Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.054.641 -1.559.308İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.330.747 -2.711.262İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-723.894 1.151.954Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.055.817 -1.338.693İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.745.833 -1.514.513İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-690.016 175.820Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.047.506 2.659.891Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.206.236 -131.291Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.561.384 444.640İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-32.385 -315.502İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.593.769 760.142Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-37.960 -21.180Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.708.540 -271.239İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.306.249 -255.937İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.402.291 -15.302Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-122.571İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.789.781 1.907.586Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.053.392 99.032Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.736.389 1.808.554Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları97.707 0Ödenen Faiz179.214 239.256Alınan Faiz-222.063 45.936Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-56.504YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.426 -133.713Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.426 -133.713FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.072 151.479NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.072 151.479DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ263.695 112.216DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ251.623 263.695Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 251.623 263.695Ticari Alacaklar11 6.147.940 4.326.290İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11,6 5.390.892 4.293.136İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 757.048 33.154Diğer Alacaklar12 966.539 2.017.706İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12,6 83.594 1.829.427İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 ar14 18.160.330 9.898.394Peşin Ödenmiş Giderler15 1.349.157 131.570Diğer Dönen Varlıklar16 426.290 78.521ARA TOPLAM27.301.879 16.716.176TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.301.879 16.716.176DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar12 17.361 22.011İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 17.361 22.011Maddi Duran Varlıklar19 30.705.734 32.822.268Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 3.006 4.210Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 3.006 4.210Peşin Ödenmiş Giderler15 11.351Ertelenmiş Vergi Varlığı24 337.802 1.740.484Diğer Duran Varlıklar16 1.521TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.065.424 34.600.324TOPLAM VARLIKLAR58.367.303 51.316.500KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar11 9.537.493 2.829.070İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11,6 1.041.627 1.074.012İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 8.495.866 1.755.058Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 178.780 115.266Diğer Borçlar12 2.226.150 2.821.889İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12,6 1.422.025 359.537İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 804.125 2.462.352Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 113.626 236.197Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 60.752Kısa Vadeli Karşılıklar25 246.110 146.874Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 29.745 17.565Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar27 216.365 129.309Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 49.908 84.664ARA TOPLAM12.352.067 6.294.712TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.352.067 6.294.712UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar12 401.585 3.514.386İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12,6 3.368.737İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 401.585 145.649Uzun Vadeli Karşılıklar21 262.110 345.684Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 262.110 345.684Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 4.475.443 4.070.040TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.139.138 7.930.110TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.491.205 14.224.822ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29 40.876.098 37.091.678Ödenmiş Sermaye36.000.000 36.000.000Sermaye Düzeltme Farkları96.063 96.063Paylara İlişkin Primler (İskontolar)243.802 243.802Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.974.623 26.291.096Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.974.623 26.291.096Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23.020.079 26.397.278Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-45.456 -106.182Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.519.297 238.579Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-24.805.443 -25.826.458Net Dönem Karı veya Zararı2.847.756 48.596TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.876.098 37.091.678TOPLAM KAYNAKLAR58.367.303 51.316.500Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 10.071.518 14.032.802Satışların Maliyeti30 -8.061.457 -12.739.043TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.010.061 1.293.759BRÜT KAR (ZARAR)2.010.061 1.293.759Genel Yönetim Giderleri31 -1.357.207 -1.129.526Pazarlama Giderleri31 -366.358 -389.893Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 5.636.941 919.421Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -1.141.347 -940.752ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.782.090 -246.991FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.782.090 -246.991Finansman Gelirleri35 309.912 930.102Finansman Giderleri35 -1.083.898 -277.624SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.008.104 405.487Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.160.348 -356.891Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -108.341 -60.752Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -1.052.007 -296.139SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.847.756 48.596DÖNEM KARI (ZARARI)2.847.756 48.596Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.847.756 48.596Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.316.474 -1.626.502Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 -3.377.200 -1.589.369Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 77.854 -48.640Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-17.128 11.507Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -17.128 11.507Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.316.474 -1.626.502TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-468.718 -1.577.906Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-468.718 -1.577.906http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823769BIST