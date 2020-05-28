***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 36.000.000 96.063 243.802 -106.182 26.397.278 238.579 -25.826.458 48.596 37.091.678 37.091.678Hatalara İlişkin DüzeltmelerTransferler29 45.596 -48.596Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-19.013 -416.987 67.368 162.601 -206.031 -206.031Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-19.013 -416.987 67.368 368.632 368.632 368.632Dönem Sonu Bakiyeler27 36.000.000 96.063 243.802 -125.195 25.980.291 238.579 -25.710.494 162.601 36.885.647 36.885.647Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 36.000.000 96.063 243.802 -45.456 23.020.079 3.519.297 -24.805.443 2.847.756 40.876.098 40.876.098Transferler29 2.847.756 -2.847.756Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.588 -427.884 41.739 -379.557 -379.557Dönem Karı (Zararı)29 41.739 41.739 41.739Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.588 -427.884 -421.296 -421.296Dönem Sonu Bakiyeler27 36.000.000 96.063 243.802 -38.868 22.592.195 3.519.297 21.957.687 41.739 40.496.541 40.496.541Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.359.261 572.143Dönem Karı (Zararı)41.739 129.082Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41.739Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-131.196 -5.235Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19,2 57.910 65.032Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-30.319 -25.552Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11,12 -24.690 4.568Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -5.629 -30.120Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-82.507 13.204Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -47.406 7.623Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-35.101Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.581Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-76.280Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-163.118Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler62.137Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-39.913Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri11 64.614Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -57.919İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.347.737 448.296Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,11 3.699.767 49.839İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6,11 3.004.669 555.447İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 695.098 -505.608Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 187.380 -2.112İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 187.380 -2.112Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 3.475.592 720.414Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 1.286.325 726.802Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,11 -4.638.345 -680.740İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6,11 100.955 29.355İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -4.739.300 -710.095Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)23 128.196 114.682Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12 -124.595 61.307İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6,12 10.694İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -135.289 61.307Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23 106.211İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16,24,25 227.206 -541.896Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16,24 398.612Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24,25,29 -171.406 -541.896Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.258.280 572.143Ödenen Faiz-62.137Alınan Faiz163.118YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI121.931Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19,2 121.931FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.092 -544.231Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.092 -544.231YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.478.100 27.912NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.478.100 27.912DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ251.623 263.695DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.729.723 291.607Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 4.729.723 251.623Finansal Yatırımlar8 0 0Ticari Alacaklar11 2.408.249 6.147.940İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11,6 2.386.223 5.390.892İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 22.026 757.048Diğer Alacaklar12 774.039 966.539İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12,6 83.594 83.594İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 690.445 882.945Türev Araçlar13 0 0Stoklar14 14.690.367 18.160.330Peşin Ödenmiş Giderler15 62.832 1.349.157Diğer Dönen Varlıklar16 69.165 426.290ARA TOPLAM22.734.375 27.301.879TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.734.375 27.301.879DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar12 22.481 17.361İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 22.481 17.361Maddi Duran Varlıklar19 30.104.920 30.705.734Kullanım Hakkı Varlıkları27.175 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 2.683 3.006Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 2.683 3.006Ertelenmiş Vergi Varlığı24 297.836 337.802Diğer Duran Varlıklar16 0 1.521TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.455.095 31.065.424TOPLAM VARLIKLAR53.189.470 58.367.303KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.268 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.268 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar14.268 0Ticari Borçlar11 4.859.235 9.537.493İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11,6 1.142.582 1.041.627İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 3.716.653 8.495.866Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 142.407 178.780Diğer Borçlar12 2.369.090 2.226.150İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12,6 1.432.719 1.422.025İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 936.371 804.125Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 219.837 113.626Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 24.733 0Kısa Vadeli Karşılıklar25 283.870 246.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 32.404 29.745Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 251.466 216.365Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23.727 49.908İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 23.727 49.908ARA TOPLAM7.937.167 12.352.067TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.937.167 12.352.067UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9.815 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.815 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.815 0Diğer Borçlar12 134.050 401.585İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 134.050 401.585Uzun Vadeli Karşılıklar21 306.412 262.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 306.412 262.110Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 4.305.485 4.475.443TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.755.762 5.139.138TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.692.929 17.491.205ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29 40.496.541 40.876.098Ödenmiş Sermaye36.000.000 36.000.000Sermaye Düzeltme Farkları96.063 96.063Paylara İlişkin Primler (İskontolar)243.802 243.802Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.592.195 23.020.079Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.592.195 23.020.079Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-38.868 -45.456Diğer Kazançlar (Kayıplar)-38.868 -45.456Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.519.297 3.519.297Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-21.957.687 -24.805.443Net Dönem Karı veya Zararı41.739 2.847.756TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.496.541 40.876.098TOPLAM KAYNAKLAR53.189.470 58.367.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 5.448.538 2.037.128Satışların Maliyeti30 -5.052.547 -1.585.432TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)395.991 451.696BRÜT KAR (ZARAR)395.991 451.696Genel Yönetim Giderleri31 -333.267 -290.539Pazarlama Giderleri31 -60.122 -59.250Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 438.977 185.674Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -487.235 -145.222ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-45.656 142.359FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-45.656 142.359Finansman Gelirleri35 163.118 22.697Finansman Giderleri35 -62.137 -35.974SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)55.325 129.082Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.586 33.519Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -26.269 -24.400Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 12.683 57.919SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)41.739 162.601DÖNEM KARI (ZARARI)36 41.739 162.601Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları41.739 162.601Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-421.296 -436.000Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 -427.884 -416.987Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 8.446 -19.013Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.858 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -1.858 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 67.368Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları67.368Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-421.296 -368.632TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-379.557 -206.031Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-379.557 -206.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847415BIST