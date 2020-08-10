***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 36.000.000 96.063 243.802 -106.182 26.397.277 238.579 -25.826.458 48.596 37.091.677 37.091.677Hatalara İlişkin Düzeltmeler29 -2.407.440 -2.407.440Transferler29 48.596 -48.596Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 124.630 2.244.306 2.368.936 2.368.936Dönem Karı (Zararı)2.244.306 2.244.306 2.244.306Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)124.630 124.630 124.630Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.372.823 -2.372.823 -2.372.823Dönem Sonu Bakiyeler27 36.000.000 96.063 243.802 18.448 24.024.454 238.579 -28.185.302 2.244.306 34.680.350 34.680.350Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 36.000.000 96.063 243.802 -45.456 23.020.079 3.519.297 -24.805.443 2.847.756 40.876.098 40.876.098Transferler29 2.847.756 -2.847.756Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.573 -855.768 211.973 -633.222 -633.222Dönem Karı (Zararı)211.973 211.973 211.973Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.573 -855.768 -845.195 -845.195Dönem Sonu Bakiyeler27 36.000.000 96.063 243.802 -34.883 22.164.311 3.519.297 -21.957.687 211.973 40.242.876 40.242.876Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.264.070 67.005Dönem Karı (Zararı)211.973 2.244.306Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)211.973 2.244.306Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-130.101 -1.134.290Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19,2 66.937 1.139.684Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-45.558 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11,12 -39.929 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -5.629 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-96.511 87.451Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -16.754 -19.768Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -79.757 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler107.219Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-54.969Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-251.096Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler145.566Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri11 -69.483Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri11 120.044Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 0 -2.361.425İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.182.198 -1.043.011Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,11 2.345.238 393.927İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6,11 1.696.377 1.114.289İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 648.861 -720.362Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 189.176 -15.695İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6,12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 189.176 -15.695Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 4.204.116 -55.024Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 977.599 -184.583Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,11 -5.336.973 152.527İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6,11 608.166 -1.074.012İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -5.945.139 1.226.539Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)23 95.551 13.160Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler93.123 -267.426Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)29 93.123 -267.426Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12 -425.886 -868.743İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6,12 -23.063İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -402.823 -868.743Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23 -58.623 -211.154İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16,24,25 98.877 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16,24 381.544 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24,25,26 -282.667Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.264.070 67.005YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-200.612Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları19,2 -200.612FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.063.458 67.005NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.063.458 67.005DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.063.458 67.005Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 2.315.081 251.623Ticari Alacaklar11 3.722.587 6.147.940İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11,6 3.694.515 5.390.892İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 28.072 757.048Diğer Alacaklar12 772.243 966.539İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12,6 83.594 83.594İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 688.649 882.945Stoklar14 13.961.843 18.160.330Peşin Ödenmiş Giderler15 371.558 1.349.157Diğer Dönen Varlıklar16 84.612 426.290ARA TOPLAM21.227.924 27.301.879TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.227.924 27.301.879DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar12 22.481 17.361İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 22.481 17.361Maddi Duran Varlıklar19 29.994.860 30.705.734Kullanım Hakkı Varlıkları84.475Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 2.360 3.006Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 2.360 3.006Ertelenmiş Vergi Varlığı24 299.457 337.802Diğer Duran Varlıklar16 0 1.521TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.403.633 31.065.424TOPLAM VARLIKLAR51.631.557 58.367.303KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları37.026 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları37.026 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar37.026 0Ticari Borçlar11 4.131.037 9.537.493İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11,6 1.649.793 1.041.627İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 2.481.244 8.495.866Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 60.839 178.780Diğer Borçlar12 2.201.566 2.226.150İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12,6 1.398.962 1.422.025İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 802.604 804.125Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 55.003 113.626Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 25.666 0Kısa Vadeli Karşılıklar25 329.044 246.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 32.922 29.745Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 296.122 216.365Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 6.853.753 12.352.067TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.853.753 12.352.067UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar35.042 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar35.042 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar35.042 0Diğer Borçlar12 283 401.585İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12 283 401.585Uzun Vadeli Karşılıklar21 296.157 262.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 296.157 262.110Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 4.203.446 4.475.443TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.534.928 5.139.138TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.388.681 17.491.205ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29 40.242.876 40.876.098Ödenmiş Sermaye36.000.000 36.000.000Sermaye Düzeltme Farkları96.063 96.063Paylara İlişkin Primler (İskontolar)243.802 243.802Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.129.428 22.974.623Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.164.311 23.020.079Diğer Kazançlar (Kayıplar)-34.883 -45.456Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.519.297 3.519.297Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-21.957.687 -24.805.443Net Dönem Karı veya Zararı211.973 2.847.756TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.242.876 40.876.098TOPLAM KAYNAKLAR51.631.557 58.367.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 7.833.954 2.385.416 4.647.317 2.610.189Satışların Maliyeti30 -7.167.767 -2.115.220 -4.640.999 -3.055.567TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)666.187 270.196 6.318 -445.378BRÜT KAR (ZARAR)666.187 270.196 6.318 -445.378Genel Yönetim Giderleri31 -455.996 -122.729 -444.106 -153.567Pazarlama Giderleri31 -94.820 -34.698 -121.480 -62.230Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 582.364 143.387 1.051.472 865.798Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -528.357 -41.122 -530.933 -385.711Diğer Kazançlar (Kayıplar)33 0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)169.378 215.034 -38.729 -181.088FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)169.378 215.034 -38.729 -181.088Finansman Gelirleri35 251.096 87.978 157.867 135.170Finansman Giderleri35 -145.566 -83.429 -172.324 -136.350SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)274.908 219.583 -53.186 -182.268Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-62.935 -49.349 2.297.492 2.263.973Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -61.235 -34.966 -63.933 -39.533Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -1.700 -14.383 2.361.425 2.303.506SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)211.973 170.234 2.244.306 2.081.705DÖNEM KARI (ZARARI)211.973 170.234 2.244.306 2.081.705Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları211.973 170.234 2.244.306 2.081.705Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-845.195 -423.899 -2.497.453 -2.128.822Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 -855.768 -427.884 4.403.305 4.820.292Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 13.555 5.109 -159.783 -140.770Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-67.369Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.982 -1.124 -6.740.975 -6.740.975Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -2.982 -1.124 -6.740.975 -6.740.975Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-845.195 -423.899 -2.497.453 -2.128.822TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-633.222 -253.665 -253.147 -47.117Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-633.222 -253.665 -253.147 -47.117http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867674BIST