***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 36.000.000 96.063 243.802 -106.182 26.397.277 238.579 -5.826.458 48.596 37.091.677Hatalara İlişkin Düzeltmeler29 -2.407.440 -2.407.440Transferler29 48.596 -48.596Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)100.987 5.034.036 5.135.023Dönem Karı (Zararı)29 5.034.036 5.034.036Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)100.987 100.987Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.372.823 -2.372.823Dönem Sonu Bakiyeler27 36.000.000 96.063 243.802 -5.195 24.024.454 238.579 -28.185.302 5.034.036 37.446.437 0 37.446.437Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 36.000.000 96.063 243.802 -45.456 23.020.079 3.519.297 -24.805.443 2.847.756 0 0 0Transferler29 2.847.756 -2.847.756Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)41.927 -1.288.353 416.266 -830.160Dönem Karı (Zararı)29 416.266 416.266Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)41.927 -1.288.353 -1.246.426Dönem Sonu Bakiyeler27 36.000.000 96.063 243.802 -3.529 21.731.726 3.519.297 -21.957.687 416.266 40.045.938 0 40.045.938Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.249.039 860.438Dönem Karı (Zararı)416.266 5.034.036Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)416.266 5.034.036Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler78.999 -499.730Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19,2 242.213 1.751.298Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-80.228 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11,12 -74.599 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -5.629 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-61.056 -53.676Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -15.781 -9.615Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -45.275 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-44.061Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-21.930Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-349.602Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler200.467Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri11 -149.654Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri11 276.859Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -2.197.352İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.753.774 -3.673.868Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,11 1.984.504 549.045İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6,11 1.463.907 553.204İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 520.597 -4.159Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 215.423 97.741İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6,12 0 1.143İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 215.423 96.598Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 2.907.696 -4.574.214Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 1.232.923 -252.322Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,11 -4.122.384 2.094.237İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6,11 468.465 60.747İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -4.590.849 2.033.490Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)23 50.693 6.221Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler139.174 -541.114Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)29 139.174 -541.114Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12 -630.063 -829.215İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6,12 -93.473 304.308İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -536.590 -1.133.523Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23 27.852 -224.247İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16,24,25 -52.044 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16,24 301.999 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24,25,26 -354.043 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.249.039 860.438YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-141.327 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri373.673 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19,2 373.673 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-515.000 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19,2 -515.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 167.385Alınan Faiz167.385YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.107.712 1.027.823NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.107.712 1.027.823DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 251.623 263.695DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.359.335 1.291.518Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 2.359.335 251.623Ticari Alacaklar11 3.961.176 6.147.940İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11,6 3.926.985 5.390.892İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 34.191 757.048Diğer Alacaklar12 751.116 966.539İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12,6 83.594 83.594İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 667.522 882.945Stoklar14 15.258.263 18.160.330Peşin Ödenmiş Giderler15 116.234 1.349.157Diğer Dönen Varlıklar16 176.134 426.290ARA TOPLAM22.622.258 27.301.879Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.622.258 27.301.879DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar12 17.361 17.361İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 17.361 17.361Maddi Duran Varlıklar19 29.359.395 30.705.734Kullanım Hakkı Varlıkları74.463Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 2.033 3.006Şerefiye20 2.033 3.006Ertelenmiş Vergi Varlığı24 287.480 337.802Diğer Duran Varlıklar16 0 1.521TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.740.732 31.065.424TOPLAM VARLIKLAR52.362.990 58.367.303KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları37.037 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları37.037 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar37.037 0Ticari Borçlar11 5.265.455 9.537.493İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11,6 1.510.092 1.041.627İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 3.755.363 8.495.866Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 175.093 178.780Diğer Borçlar12 1.997.389 2.226.150İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12,6 1.328.552 1.422.025İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 668.837 804.125Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 141.478 113.626İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)141.478 113.626Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 7.165 0Kısa Vadeli Karşılıklar25 307.552 246.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 45.912 29.745Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 261.640 216.365Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 47.460 49.908ARA TOPLAM7.978.629 12.352.067TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.978.629 12.352.067UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar27.465 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar27.465 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar27.465 0Diğer Borçlar12 283 401.585İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12 283 401.585Uzun Vadeli Karşılıklar21 193.992 262.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 193.992 262.110Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 4.116.683 4.475.443TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.338.423 5.139.138TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.317.052 17.491.205ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29 40.045.938 40.876.098Ödenmiş Sermaye36.000.000 36.000.000Sermaye Düzeltme Farkları96.063 96.063Paylara İlişkin Primler (İskontolar)243.802 243.802Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.529 -45.456Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.529 -45.456Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.529 -45.456Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.731.726 23.020.079Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)21.731.726 23.020.079Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.519.297 3.519.297Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-21.957.687 -24.805.443Net Dönem Karı veya Zararı416.266 2.847.756Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.045.938 40.876.098TOPLAM KAYNAKLAR52.362.990 58.367.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 9.907.612 5.439.622 2.073.658 792.305Satışların Maliyeti30 -8.870.536 -5.468.562 -1.702.769 -827.563TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.037.076 -28.940 370.889 -35.258BRÜT KAR (ZARAR)1.037.076 -28.940 370.889 -35.258Genel Yönetim Giderleri31 -618.909 -845.163 -162.913 -300.022Pazarlama Giderleri31 -293.085 -290.700 -198.265 -169.220Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 984.275 4.683.841 401.911 3.632.369Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -717.657 -441.850 -189.300 89.083ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)391.700 3.077.188 222.322 3.216.952FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)391.700 3.077.188 222.322 3.216.952Finansman Gelirleri35 349.602 359.652 98.506 201.785Finansman Giderleri35 -200.467 -443.698 -54.901 -271.374SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)540.835 2.993.142 265.927 3.147.363Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-124.569 2.040.894 -61.634 -256.598Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -86.022 -78.229 -24.787 -14.296Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -38.547 2.119.123 -36.847 -242.302SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)416.266 5.034.036 204.293 2.890.765DÖNEM KARI (ZARARI)416.266 5.034.036 204.293 2.890.765Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları416.266 5.034.036 204.293 2.890.765Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.246.426 -2.473.810 -401.231 -2.473.810Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 -1.288.353 4.403.305 -432.585 4.403.305Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 53.753 -99.522 40.198 -99.522Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.826 -6.777.593 -8.844 -6.777.593Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-11.826 -6.777.593 -8.844 -6.777.593Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.246.426 -2.473.810 -401.231 -2.473.810TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-830.160 2.560.226 -196.938 416.955Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-830.160 2.560.226 -196.938 416.955http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885168BIST