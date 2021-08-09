***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 96.063 243.802 23.020.079 -45.456 22.974.623 3.519.297 -22.276.101 318.415 40.876.099Transferler318.415 -318.415Dönem Karı (Zararı)557.360 557.360Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)363.890 -42.009 -22.974.623 -22.652.742Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 96.063 243.802 23.383.969 -87.465 23.296.504 3.519.297 -21.957.687 557.360 0 0 0Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 96.063 243.802 23.383.969 -87.465 23.296.504 3.519.297 -21.957.687 557.360 41.755.339 41.755.339Transferler557.360 -557.360Dönem Karı (Zararı)-834.304 -834.304Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26.232.467 -29.150 -23.296.504 2.906.813Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 96.063 243.802 49.616.436 -116.615 49.499.821 3.519.297 -21.400.327 -834.304 67.124.352 67.124.352Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.602 2.264.070Dönem Karı (Zararı)-834.304 211.973Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-834.304 211.973Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.276.284 -130.101Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.225.253 66.937Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -45.558Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -39.929Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -5.629Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler122.555 -96.511Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler122.555 -16.754Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -79.757Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-71.524 -54.969Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-180.059 -251.096Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler108.535 145.566Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 -69.483Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 120.044İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-457.582 2.182.198Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.496.106 2.345.238İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.496.106 2.345.238Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-116.676 189.176İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-116.676 189.176Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-163.929 4.204.116Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-399.559 977.599Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.200.907 -5.336.973İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.200.907 -5.336.973Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-59.823 95.551Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -425.886İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-425.886Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)312.103 -58.623İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-324.897 192.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 474.667Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-324.897 -282.667Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.602 2.264.070YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -200.612Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -200.612Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -200.612FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.602 2.063.458NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.602 2.063.458DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ265.050 251.623DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ249.448 2.315.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 249.448 303.256Ticari Alacaklar5 119.161 4.435.208İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar76.990 4.417.369İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar42.171 17.839Diğer Alacaklar6 753.251 636.575İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 83.594İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar753.251 552.981Stoklar8 19.317.631 19.153.702Canlı Varlıklar9 1.794.223 0Peşin Ödenmiş Giderler10 751.767 352.208İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler751.767 352.208Diğer Dönen Varlıklar11 0 108.246İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 108.246ARA TOPLAM22.985.481 24.989.195TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.985.481 24.989.195DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 17.361 17.361İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17.361 17.361Maddi Duran Varlıklar12 63.186.038 31.125.726Arazi ve Arsalar30.132.412 15.184.907Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.618.147 414.885Binalar8.974.306 2.440.740Tesis, Makine ve Cihazlar22.000.494 10.588.163Taşıtlar387.168 438.244Mobilya ve Demirbaşlar72.446 91.143Özel Maliyetler1.065 38.140Taşıyıcı Bitkiler0 1.790.111Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar0 139.393Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 0 239.312Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 239.312Ertelenmiş Vergi Varlığı16 0 288.398TOPLAM DURAN VARLIKLAR63.203.399 31.670.797TOPLAM VARLIKLAR86.188.880 56.659.992KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 0 56.672İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 56.672Banka Kredileri0 37.047Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 19.625Ticari Borçlar5 3.852.462 7.944.834İlişkili Taraflara Ticari Borçlar36.817 1.300.430İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.815.645 6.644.404Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 51.307 111.130Diğer Borçlar6 1.277.712 1.280.724İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.277.712 1.280.724Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 370.376 58.273İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)103.414 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)266.962 58.273Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 3.115Kısa Vadeli Karşılıklar17 226.846 209.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar55.286 37.572Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar171.560 171.560Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 103.881 476.061İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler103.881 476.061ARA TOPLAM5.882.584 10.139.941TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.882.584 10.139.941UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 283 283İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar283 283Uzun Vadeli Karşılıklar17 356.602 251.761Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar356.602 251.761Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 12.825.059 4.512.668TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.181.944 4.764.712TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.064.528 14.904.653ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15 67.124.352 41.755.339Ödenmiş Sermaye36.000.000 36.000.000Sermaye Düzeltme Farkları96.063 96.063Paylara İlişkin Primler (İskontolar)243.802 243.802Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)49.499.821 23.296.504Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)49.499.821 23.296.504Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)49.616.436 23.383.969Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-116.615 -87.465Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 238.579 238.579Yasal Yedekler238.579 238.579Diğer Yedekler3.280.718 3.280.718Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-21.400.327 -21.957.687Net Dönem Karı veya Zararı-834.304 557.360TOPLAM ÖZKAYNAKLAR67.124.352 41.755.339TOPLAM KAYNAKLAR86.188.880 56.659.992Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 7.933.047 7.833.954Satışların Maliyeti19 -8.220.462 -7.167.767TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-287.415 666.187BRÜT KAR (ZARAR)-287.415 666.187Genel Yönetim Giderleri20 -541.768 -455.996Pazarlama Giderleri20 -89.245 -94.820Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 584.581 582.364Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -481.700 -528.357ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-815.547 169.378FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-815.547 169.378Finansman Gelirleri22 72.174 251.096Finansman Giderleri22 -138.223 -145.566SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-881.596 274.908Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri47.292 -62.935Dönem Vergi (Gideri) Geliri-87.301 -61.235Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 134.593 -1.700SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-834.304 211.973DÖNEM KARI (ZARARI)-834.304 211.973Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-834.304 211.973Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15 26.203.317 10.573Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)34.976.623 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-37.924 10.573Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.735.382 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-8.744.156 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi8.774 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.203.317 10.573TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.369.013 222.546Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25.369.013 222.546http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956367BIST